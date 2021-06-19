Якщо правила їзди на велосипеді регламентуються ПДР, то рух на електросамокатах, моноколесах та інших видах персонального електротранспорту офіційними правилами не регламентовано. Але все ж деяких правил краще дотримуватись.

В українських Правилах дорожнього руху немає визначення персонального електротранспорту. Зазвичай під цим розуміють електричні самокати, гіроборди, моноколеса та інші подібні транспортні засоби що розраховані на перевезення однієї людини й обладнані електродвигуном.

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Завдяки такій прогалині у правилах, використовувати електросамокати можна будь-де. Адже що не заборонено законом/правилами – те дозволено. Але окрім законів державних, є ще закони здорового глузду і за їх порушення можна поплатитись власним здоров’ям або навіть життям. Отже, спробуємо розібратись, де і як можна використовувати персональний електротранспорт.

Тротуар або пішохідна зона

Їздити на електросамокаті по тротуарах цілком безпечно. Більшість таких самокатів розвиває максимальну швидкість 25-30 км\год. Це швидкість, з якою може бігти людина у гарній фізичній формі. За логікою, якщо бігати по тротуарах безпечно, то і їздити на персональному електротранспорті – теж. Проте варто пам’ятати, що їздити тротуарами на велосипеді заборонено. Виключення зроблено лише для дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих.

Велодоріжка

Велодоріжка призначена для руху велосипедистів, але прямої заборони рухатись по ній на електросамокаті або моноколесі немає. Отже, це не можна вважати порушенням. У більшості випадків рух по велодоріжці можна вважати найбезпечнішим, адже всі транспортні засоби рухаються по ній з приблизно однаковою швидкістю.

Проїзна частина дороги

Є серед персонального електротранспорту і досить швидкі моделі, які здатні розганятись до 60-80 км на годину або навіть більше. Керуючи такими транспортними засобами, вже є сенс рухатись по проїзній частині. Але тут виникають доволі серйозні питання з безпекою.

Переважна більшість водіїв швидких електросамокатів та моноколіс екіпіровані на гірше за мотоциклістів. Окрім шолома, вони одягають захист колін, ліктів, плечей та спини. Нерідко використовують і мотоциклетні черевики. Такий підхід можна вважати цілком раціональним, адже на проїзній частині власна помилка, або помилка іншого водія може дуже дорого коштувати.

Велосипедисти, які теж рухаються проїзною частиною, набагато рідше використовують подібну екіпіровку, оскільки вона сковує рухи та не завжди достатньо зручна.

По трасі

Правила дорожнього руху України забороняють велосипедистам “рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку”. Для персонального електротранспорту такої заборони немає, але навіть на дуже швидкому електросамокаті або моноколесі виїздити на трасу, де автомобілі їздять з дозволеною швидкістю понад 100 км год, а деякі її перевищують, дуже небезпечно. Окрім того, персональний електротранспорт зазвичай має дуже невеликий запас ходу, з яким виїздити на трасу немає особливого сенсу.

Штрафи

Якщо велосипедист в теорії може отримати штраф за порушення Правил дорожнього руху (якщо в нього будуть з собою документи та він добровільно погодиться їх показати поліцейському), то користувачам персонального електротранспорту штрафи за порушення ПДР не загрожують зовсім. Адже, як вже було сказано, такі транспортні засоби не мають класифікації та “правила для них не писані”. Проте, у випадку потрапляння у ДТП, набагато важливішим є те, хто найбільше постраждав, а у випадку з легким електротранспортом його водій є одним з найбільш незахищених учасників руху.