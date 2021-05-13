Велосипедисти вимагають від Уряду "закрутити гайки" автомобілістам: збільшити кількість камер автофіксації та відмінити "безкоштовні" 20 км год.

Велосипедисти Києва провели акцію на вшанування пам’яті загиблої 9 травня велоактивістки Вероніки Вишинської та ще 235 загиблих активістів велосипедного руху Києва.

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Учасники акції запалили свічки перед Кабінетом міністрів та передали свої вимоги Прем’єр-міністру: скасування "безкоштовних" 20 км год, та встановлення камер відеофіксації у населених пунктах, особливо тих, де проходять швидкісні траси.

Активісти також прив’язали до стовпа біля КМДА білий велосипед – символ загиблих велосипедистів. Символ має нагадувати посадовцям про створення безпечної велосипедної інфраструктури.

"Київ не розбудовує велосипедну мережу, - жаліються активісти. – З 2017 року відповідальний за розвиток велоінфраструктури міста Олександр Густєлєв годує нас обіцянками, водночас кияни продовжують гинути і травмуватися на вулицях столиці. За ці 4 роки у Києві з’явилося всього близько шестидесяти кілометрів велодоріжок із 1100 передбачених Велоконцепцією Києва".