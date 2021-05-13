Велосипедисты требуют от правительства "закрутить гайки" автомобилистам: увеличить количество камер автофиксации и отменить "бесплатные" 20 км ч.

Велосипедисты Киева провели акцию в память погибшей 9 мая велоактивистки Вероники Вишинской и еще 235 погибших активистов велосипедного движения Киева.

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Участники акции зажгли свечи перед Кабинетом министров и передали свои требования Премьер-министру: отмена "бесплатных" 20 км/ч, и установка камер видеофиксации в населенных пунктах, особенно тех, где проходят скоростные трассы.

Активисты также привязали к столбу возле КГГА белый велосипед – символ погибших велосипедистов. Символ должен напоминать чиновникам о создании безопасной велосипедной инфраструктуры.

"Киев не развивает велосипедную сеть, – жалуются активисты. – С 2017 года ответственный за развитие велоинфраструктуры города Александр Густелев кормит нас обещаниями, в то же время киевляне продолжают гибнуть и травмироваться на улицах столицы. За эти 4 года в Киеве появилось всего около шестидесяти километров велодорожек с 1100 предусмотренных Велоконцепцией Киева".

Напомним, что велосообщество считает, что велодоржики должны быть построены не за счет велосипедистов, а за счет средств всех налогоплательщиков. При этом место для велодорожек нужно выделить за счет уменьшения тротуаров или сужения проезжей части улиц.