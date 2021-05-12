На патрулирование столичных улиц отправился полицейский велопатруль.
Основное внимание инспекторы направят на поддержание общественного порядка в местах большого скопления людей, зонах отдыха, пешеходных зонах, труднодоступных местах.
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"В общем, полицейские на велосипедах обладают всеми полномочиями, что и их коллеги на автомобилях и мотоциклах", – сказано в сообщении Патрульной полиции Киева.
Напомним, что велосипедистам запрещено:
- двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, если рядом обустроена велосипедная дорожка;
- двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых);