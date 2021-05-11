Погоня в стиле компьютерной игры Grand Theft Auto закончилась арестом подозреваемого, которого теперь ожидает вполне реальное тюремное заключение.

Мужчина во Флориде был арестован, после погони, в ходе которой он украл не одну, а две полицейские машины. Дело началась со ссоры в мотеле.

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В четверг, 6 мая, полиция отреагировала на вызов о ссоре в мотеле. Когда патрульные прибыли на место, 33-летний Ксавье Джаверн Каммингс проник в патрульную машину и начал убегать.

Полиция быстро вышла на преследование беглеца. В ходе погони, правоохранителям удалось успешно осуществить маневр, который заставил мужчину на угнанном полицейском автомобиле съехать с дороги, в результате чего он врезался в деревья в лесистой местности.

Однако это не остановило Каммингса. Когда полицейские попытались его арестовать, он выскочил из одного краденого полицейского автомобиля и успел вскочить в другой, даже лучше – полицейский перехватчик Ford Explorer, который остался без присмотра. На нем он продолжил свой побег.

Каммингс продолжал ехать по хайвею I-95 еще 8-10 миль, прежде чем шипованные стопоры пробили шины Explorer, заставив его остановиться на обочине, где его немедленно взяли под стражу.

Ксавье Каммингс выдвинуто множество обвинений, включая вооруженную кражу транспортного средства, побег, побег или попытку избежать правоохранительных органов, два случая ношение огнестрельного оружия осужденным уголовным преступником, два случая кражи огнестрельного оружия, два пункта крупной кражи моторного транспортного средства и управления транспортными средствами с приостановленным водительским удостоверением.

История этого дерзкого преступника во многом повторяет дело 29-летнего беглеца из Фрэнка Лопеза, который более двух часов водил за собой копов, успел добраться из штата Вайоминг в соседний Колорадо, на ходу отобрав у случайных людей две машины, попытался похитить полицейский перехватчик и причинил немало вреда другим участникам движения.