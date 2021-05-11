Гонитва у стилі комп'ютерної гри Grand Theft Auto закінчилась арештом підозрюваного, на якого тепер чекає цілком реальне тюремне ув'язнення.

Чоловік у Флориді був заарештований, після погоні, в ході якої він вкрав не одну, а дві поліцейські машини. Справа почалась зі сварки в мотелі.

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У четвер, 6 травня, поліція відреагувала на виклик про сварку в мотелі. Коли патрульні прибули на місце, 33-річний Ксав'є Джаверн Каммінгс вскочив у патрульну машину та почав утікати.

Поліція швидко вийшла на переслідування утікача. В ході гонитви, правоохоронцям вдалось успішно здійснити маневр, який змусив чоловіка на викраденому поліцейському транспортному засобі виїхати з дороги, в результаті чого він врізався в дерева у лісистій місцевості.

Однак це не зупинило Каммінгса. Коли поліцейські спробували його заарештувати, він вискочив із одного краденого поліцейського автомобіля і встиг вскочити в інший, навіть кращий – поліцейський перехоплювач Ford Explorer, який залишився без нагляду. На ньому він продовжив свою втечу.

Каммінгс продовжував їхати хайвеєм I-95 ще 8–10 миль, перш ніж шиповані стопори пробили шини Explorer, змусивши його зупинитися на узбіччі, де його негайно взяли під варту.

Ксав'є Каммінгсу висунуто безліч звинувачень, включаючи збройну крадіжку транспортного засобу, втечу, втечу або спробу уникнути правоохоронних органів, два випадки носіння вогнепальної зброї засудженим кримінальним злочинцем, два випадки значної крадіжки вогнепальної зброї, два пункти великої крадіжки моторного транспортного засобу та керування транспортними засобами з призупиненим водійським посвідченням.

Історія цього зухвалого злочинця багато в чому повторює справу 29-річного втікача Френка Лопеза, який більше двох годин водив за собою копів, встиг дістатись зі штату Вайомінг у сусідній Колорадо, на ходу відібравши у випадкових людей дві машини, спробував викрасти поліцейський перехоплювач і заподіяв чимало шкоди іншим учасникам руху.