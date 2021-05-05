Рівень безвідповідальності цих правоохоронців заслуговує на Премію Дарвіна, хоча обоє залишились живі. Копи влаштували перегони у житловому кварталі, наражаючи на небезпеку місцевих жителів.

Поліцейські з Вашингтону в окрузі Колумбія вирішили поганятись на службових машинах і влаштували перегони в житловому кварталі, які завершились аварією та скандалом.

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Офіцери, причетні до інциденту, почали перегони один з одним на проспекті Анакостія біля парку Кенілуорт і рухались зі швидкістю під 100 кілометрів на годину. На відео, зробленому відразу після аварії, видно, як дві патрульні машини врізались одна в одну, причому одна з них пробила дерев'яну огорожу будинку.

Хоча збитки, завдані автомобілям, не здаються суттєвими, місцевий телеканал Fox 5 DC повідомляє, що обидві автівки відправлять в утиль, оскільки вони не підлягають відновленню. Повідомляється, що в кожній машині було по двоє поліцейських і всі вони працюють в поліції віднедавна. На додачу до своїх безрозсудних дій, молоді офіцери ще й забезпечили суд доказами проти себе, оскільки їх нагрудні відеореєстратори записали увесь інцидент на відео.



“Вчора два автомобілі підрозділу 6D були розбиті, оскільки офіцери вирішили, замість боротьби зі злочинністю, патрулювання або допомоги громаді, позмагатись у швидкості один з одним на проспект Анакостії о 17 годині вечора”, – заявив командуючий 6D Дуррія Хабібулла. “Цей вчинок кидає тінь на усіх поліцейських нашого департаменту, які справно виконують свою роботу і щодня наполегливо працюють, щоб покращити ситуацію. Це несправедливо щодо нас”.