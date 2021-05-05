Уровень безответственности этих правоохранителей заслуживает премии Дарвина, хотя оба остались живы. Копы устроили гонки в жилом квартале, подвергая опасности местных жителей.

Полицейские из Вашингтона в округе Колумбия решили погоняться на служебных машинах и устроили гонки в жилом квартале, которые завершились аварией и скандалом.

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Офицеры, причастные к инциденту, начали гонку друг с другом на проспекте Анакостия возле парка Кенилуорт и двигались со скоростью под 100 километров в час. На видео, сделанном сразу после аварии, видно, как две патрульные машины врезались друг в друга, причем одна из них пробила деревянную ограду дома.

Хотя ущерб, нанесенный автомобилям, не кажется существенным, местный телеканал Fox 5 DC сообщает, что обе машины отправят в утиль, поскольку они не подлежат восстановлению. Сообщается, что в каждой машине было по двое полицейских и все они работают в полиции с недавних пор. Вдобавок к своим безрассудным действиям, молодые офицеры еще и снабдили суд доказательствами против себя, поскольку их нагрудные видеорегистраторы записали весь инцидент на видео.

“Вчера два автомобиля подразделения 6D были разбиты, поскольку офицеры решили, вместо борьбы с преступностью, патрулирования или помощи общине, посоревноваться в скорости друг с другом на проспекте Анакостии в 17 часов вечера”, – заявил командующий 6D Дуррия Хабибулла. “Этот поступок бросает тень на всех полицейских нашего департамента, которые исправно выполняют свою работу и каждый день усердно работают, чтобы улучшить ситуацию. Это несправедливо по отношению к нам”.