На патрулювання столичних вулиць вирушив поліцейський велопатруль.
Основну увагу інспектори спрямують на підтримку громадського порядку у місцях великого скупчення людей, зонах відпочинку, пішохідних зонах, важкодоступних місцях.
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"Загалом, поліцейські на велосипедах володіють усіма повноваженнями, що і їхні колеги на автомобілях та мотоциклах", - сказано в повідомленні Патрульної поліції Києва.
Нагадаємо, що велосипедистам заборонено:
- рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;
- рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);