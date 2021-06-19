Если правила езды на велосипеде регламентируются ПДД, то движение на электросамокатах, моноколесах и других видах персонального электротранспорта официальными правилами не регламентированы. Но все же некоторые правила лучше соблюдать.

В Украинских Правилах дорожного движения нет определения персонального электротранспорта. Обычно под этим понимают электрические самокаты, гироборды, моноколеса и другие подобные транспортные средства рассчитанные на перевозку одного человека и оборудованные электродвигателем.

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Благодаря такому пробелу в правилах, использовать электросамокаты можно где угодно, ведь что не запрещено законом/правилами – то разрешено. Но кроме законов государственных, есть еще законы здравого смысла и за их нарушение можно поплатиться собственным здоровьем или даже жизнью. Итак, попробуем разобраться, где и как можно использовать персональный электротранспорт.

Тротуар или пешеходная зона

Ездить на электросамокате по тротуарам вполне безопасно. Большинство таких самокатов развивает максимальную скорость 25-30 км\ч. Это скорость с которой может бежать человек в хорошей физической форме. По логике, если бегать по тротуарам безопасно, то и ездить на персональном электротранспорте – тоже. Однако стоит помнить, что ездить по тротуарам на велосипеде запрещено. Исключение сделано лишь для детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых.

Велодорожка

Велодорожка предназначена для движения велосипедистов, но прямого запрета двигаться по ней на электросамокате или моноколесе нет. Следовательно, это нельзя считать нарушением. В большинстве случаев движение по велодорожке можно считать самым безопасным, ведь все транспортные средства движутся по ней с примерно одинаковой скоростью.

Проезжая часть дороги

Есть среди персонального электротранспорта и достаточно быстрые модели, которые способны разгоняться до 60-80 км в час или даже больше. Управляя такими транспортными средствами уже есть смысл двигаться по проезжей части. Но здесь возникают довольно серьезные вопросы с безопасностью. Подавляющее большинство водителей быстрых электросамокатов и моноколес экипированы на хуже мотоциклистов. Кроме шлема они надевают защиту колен, локтей, плеч и спины. Нередко используют и мотоциклетные ботинки. Такой подход можно считать вполне рациональным, ведь на проезжей части собственная ошибка, или ошибка другого водителя может очень дорого стоить.

Велосипедисты, которые тоже двигаются по проезжей части гораздо реже используют подобную экипировку, поскольку она сковывает движения и не всегда является достаточно удобной.

По трассе

Правила дорожного движения запрещают велосипедистам “двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, если рядом обустроена велосипедная дорожка”. Для персонального электротранспорта такого запрета нет, но даже на очень быстром электросамокате или моноколесе выезжать на трассу, где автомобили ездят с разрешенной скоростью более 100 км/ч, а некоторые ее превышают, очень опасно. Кроме того, персональный электротранспорт обычно имеет очень небольшой запас хода, с которым выезжать на трассу нет особого смысла.

Штрафы

Если велосипедист в теории может получить штраф за нарушение Правил дорожного движения (если у него будут с собой документы и он добровольно согласится их показать полицейскому), то пользователям персонального электротранспорта, штрафы за нарушение ПДД не угрожают совсем. Ведь, как уже было сказано, такие транспортные средства не имеют классификации и “правила для них не писаны”. Однако, в случае попадания в ДТП, гораздо важнее то, кто больше всего пострадал, а в случае с легким электротранспортом, его водитель является одним из самых незащищенных участников движения.