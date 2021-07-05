Золотий бик прикрасив електросамокат з гарним потенціалом для тюнінгу і цілком народною ціною.

Один із найвідоміших виробників суперспортивних автомобілів вступив у гру з електричної мобільності спільно з компанією MT Distribution, яка раніше створила складаний велосипед для Ducati. Новинка отримала назву Lamborghini AL1.

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Рама AL1 виготовлена з магнієвого сплаву, він легкий, міцний і обіцяє стати “наступним алюмінієм” для автомобільної галузі. Разом із акумулятором, двигуном та усім іншим самокат важить лише 13 кілограмів.

Електромотор AL1 розміщений у передньому колесі. У розпорядженні райдера 350 Вт безщіткової потужності. Силова установка передбачає три різні режими їзди, але максимальна швидкість у кращому разі буде 25 км/год. Хороша новина полягає у тому, що максимальна швидкість обмежена електронікою. Так чи інакше, 12-градусні пагорби для передньомоторного скутера не будуть проблемою.

Живлення всього, включаючи світлодіодні ліхтарі, забезпечує акумулятор потужністю 280,8 Вт*год (7,8 А*год). Батарея забезпечує пробіг близько 30 кілометрів на одному заряді, однак на цей діапазон впливає кілька факторів: вага райдера, дорожні умови, зовнішня температура тощо. Скутер оснащений дисплеєм, який допоможе бути в курсі запасу ходу.

Фото: Lamborghini AL1 / Lamborghini

Однією з важливих особливостей AL1 є його колеса. Тверді диски з 8-дюймовими шинами не потребують заміни покришок. Оскільки вони забезпечують не найкращу амортизацію, сам скутер забезпечений пружиною на передньому колесі.

Самокат забезпечений подвійною гальмівною системою. Електронне гальмо та класичне механічне гальмо повинні забезпечувати можливість досить швидкої зупинки.

Lamborghini AL1 коштує 500 євро – невелика ціна, за оригінальну емблему золотого бика на своєму електромобілі.