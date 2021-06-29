Все більше українців, вибираючи транспорт для літнього пересування, надають перевагу електричному екологічному транспорту.

Керування самокатом або моноколесом не потребує наявності посвідчення водія. Такі водії найчастіше погано обізнані в правилах дорожнього руху та можуть наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.

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Патрульна поліція Закарпатської області підготувала для вас основні правила, дотримуючись яких ваш відпочинок на електротранспорті буде більш безпечним:

Вивчіть та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ми не рекомендуємо рухатись на електросамокатах проїзною частиною дороги , бо рух дорогами міста потребує необхідних навичок та знань дорожніх правил. Якщо ви все ж таки виїхали на дорогу, звертайте увагу на знаки та світлофори, керуйте за правилами для велосипедистів.

, бо рух дорогами міста потребує необхідних навичок та знань дорожніх правил. Якщо ви все ж таки виїхали на дорогу, звертайте увагу на знаки та світлофори, керуйте за правилами для велосипедистів. Одягайте екіпіровку. Щоб захистити себе від травмування одягайте шолом , наколінники, налокітники і захисні рукавички.

, наколінники, налокітники і захисні рукавички. Звертайте увагу на дорожнє покриття. Від його якості залежить траєкторія вашого руху в наступну секунду. Обережно проїжджайте калюжі, під ними можуть ховатися ями. Перешкодою є також люки, які можуть виявитися відкритими, засипані гравієм ями, зрізи в асфальті — усе це може стати причиною втрати рівноваги та падіння.

Тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал дорожнього покриття впливають на довжину гальмівного шляху.

Подбайте про безпеку пішохода. При обгоні зі спини — обов’язково зменште швидкість настільки, щоб можна було різко зупинитись, якщо пішохід вирішить зробити крок у бік або навіть назад. Особливу увагу звертайте на дітей.

настільки, щоб можна було різко зупинитись, якщо пішохід вирішить зробити крок у бік або навіть назад. Особливу увагу звертайте на дітей. Будьте помітними. Одягайте яскравий одяг та розмістіть на ньому світловідбиваючі елементи.

Слідкуйте за автомобілями: