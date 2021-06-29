Все більше українців, вибираючи транспорт для літнього пересування, надають перевагу електричному екологічному транспорту.
Керування самокатом або моноколесом не потребує наявності посвідчення водія. Такі водії найчастіше погано обізнані в правилах дорожнього руху та можуть наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху.
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Патрульна поліція Закарпатської області підготувала для вас основні правила, дотримуючись яких ваш відпочинок на електротранспорті буде більш безпечним:
- Вивчіть та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ми не рекомендуємо рухатись на електросамокатах проїзною частиною дороги, бо рух дорогами міста потребує необхідних навичок та знань дорожніх правил. Якщо ви все ж таки виїхали на дорогу, звертайте увагу на знаки та світлофори, керуйте за правилами для велосипедистів.
- Одягайте екіпіровку. Щоб захистити себе від травмування одягайте шолом, наколінники, налокітники і захисні рукавички.
- Звертайте увагу на дорожнє покриття. Від його якості залежить траєкторія вашого руху в наступну секунду. Обережно проїжджайте калюжі, під ними можуть ховатися ями. Перешкодою є також люки, які можуть виявитися відкритими, засипані гравієм ями, зрізи в асфальті — усе це може стати причиною втрати рівноваги та падіння.
- Тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал дорожнього покриття впливають на довжину гальмівного шляху.
- Подбайте про безпеку пішохода. При обгоні зі спини — обов’язково зменште швидкість настільки, щоб можна було різко зупинитись, якщо пішохід вирішить зробити крок у бік або навіть назад. Особливу увагу звертайте на дітей.
- Будьте помітними. Одягайте яскравий одяг та розмістіть на ньому світловідбиваючі елементи.
Слідкуйте за автомобілями:
- двері автомобіля, які раптово відчинили, коли ви об’їжджали авто;
- машина, що здає заднім ходом;
- водій без увімкнутих покажчиків повороту.