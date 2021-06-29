Все больше украинцев, выбирая транспорт для летнего передвижения, предпочитают электрический экологический транспорт.

Управление самокатом или моноколесом не требует наличия водительского удостоверения. Такие водители зачастую плохо осведомлены о правилах дорожного движения и могут подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Читайте также: Где можно ездить на электросамокате и велосипеде

Патрульная полиция Закарпатской области подготовила для вас основные правила, следуя которым ваш отдых на электротранспорте будет более безопасным:

Изучите и соблюдайте правила дорожного движения. Мы не рекомендуем передвигаться на электросамокатах по проезжей части дороги , потому что движение по дорогам города требует необходимых навыков и знаний дорожных правил. Если вы все же выехали на дорогу, обращайте внимание на знаки и светофоры, управляйте по правилам для велосипедистов.

, потому что движение по дорогам города требует необходимых навыков и знаний дорожных правил. Если вы все же выехали на дорогу, обращайте внимание на знаки и светофоры, управляйте по правилам для велосипедистов. Надевайте экипировку. Чтобы защитить себя от травм надевайте шлем , наколенники, налокотники и защитные перчатки.

, наколенники, налокотники и защитные перчатки. Обращайте внимание на дорожное покрытие. От его качества зависит траектория вашего движения в следующую секунду. Осторожно проезжайте лужи, под ними могут скрываться ямы. Препятствием также являются люки, которые могут оказаться открытыми, засыпанные гравием ямы, срезы в асфальте – все это может стать причиной потери равновесия и падения.

Держите дистанцию. Мокрая дорога и материал дорожного покрытия влияют на длину тормозного пути.

Позаботьтесь о безопасности пешехода. При обгоне со спины – обязательно уменьшите скорость настолько, чтобы можно было резко остановиться, если пешеход решит сделать шаг в сторону или даже назад. Особое внимание обращайте на детей.

настолько, чтобы можно было резко остановиться, если пешеход решит сделать шаг в сторону или даже назад. Особое внимание обращайте на детей. Будьте заметными. Надевайте яркую одежду и разместите на ней светоотражающие элементы.

Следите за автомобилями: