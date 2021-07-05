Золотой бык украсил электросамокат с хорошим потенциалом для тюнинга и вполне народной ценой.

Один из самых известных производителей суперспортивных автомобилей вступил в игру с электрической мобильности совместно с компанией MT Distribution, которая ранее создала складной велосипед для Ducati. Новинка получила название Lamborghini AL1.

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Рама AL1 изготовлена ​​из магниевого сплава, он легкий, прочный и обещает стать "следующим алюминием" для автомобильной отрасли. Вместе с аккумулятором, двигателем и всем остальным самокат весит всего 13 килограммов.

Электромотор AL1 расположен в переднем колесе. В распоряжении райдера 350 Вт бесщеточной мощности. Силовая установка предусматривает три различных режима езды, но максимальная скорость в лучшем случае будет 25 км/ч. Хорошая новость заключается в том, что максимальная скорость ограничена электроникой. Так или иначе, 12-градусные холмы для переднемоторного скутера не будут проблемой.

Питание всего, включая светодиодные фонари, обеспечивает аккумулятор мощностью 280,8 Вт*ч (7,8 А*ч). Батарея обеспечивает пробег около 30 километров на одном заряде, однако на этот диапазон влияет несколько факторов: вес райдера, дорожные условия, внешняя температура и тому подобное. Скутер оснащен дисплеем, который поможет быть в курсе запаса хода.

Фото: Lamborghini AL1 / Lamborghini

Одной из важных особенностей AL1 являются его колеса. Твердые диски с 8-дюймовыми шинами не требуют замены покрышек. Поскольку они обеспечивают не лучшую амортизацию, сам скутер обеспечен пружиной на переднем колесе.

Самокат снабжен двойной тормозной системой. Электронный тормоз и классический механический тормоз должны обеспечивать возможность достаточно быстрой остановки.

Lamborghini AL1 стоит 500 евро – небольшая цена, за оригинальную эмблему золотого быка на своем электромобиле.