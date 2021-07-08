Байк матиме запас ходу до 130 кілометрів і максимальну швидкість у 120 км/год.

Електричний скутер BMW CE 04 представлений у виробничій формі, в такому вигляді він надійде у продаж наступного року.

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Торік компанія BMW Motorrad показала нам концепт CE 04, але сьогодні ми бачимо, що стильний скутер перетворився на справжній серійний байк. Дизайн багато в чому схожий на те, що BMW показувала раніше і це дуже добре, адже концепт виявився напрочуд вдалим.

BMW також оприлюднила детальні характеристики та велику фотогалерею скутера. Електричний двигун, встановлений низько в рамі, продукує 42 кінських сили та 60 ньютон-метрів крутного моменту. Цього достатньо для максимальної швидкості у 120 км/год, тому цей скутер може почуватись добре не лише в місті, а й під час виходів на автомагістралі. Прискорення до 50 км/год займає 2,6 секунди. А позначки 100 км/год на спідометрі скутер досягає через 9,2 секунди, після старту.

Акумуляторна батарея потужністю 8,9 кВт-год забезпечує пробіг на одному заряді у 130 кілометрів, при повному заряді. BMW використовує систему повітряного охолодження для регулювання температури акумулятора. Максимальна зарядка на швидкості 2 рівня. BMW заявляє, що використовуючи опційний зарядний кабель на 6,9 кВт, можна зарядитись від 0 до 100% за 1 годину 40 хвилин. Типова підзарядка 20–80% займає 45 хвилин, використовуючи той самий метод.

Силова установка BMW CE 04 має кілька режимів роботи та рекуперації, залежно від яких розставляються пріоритети між динамікою та запасом ходу. Система ABS включена у стандартне оснащення скутера, але також є опційна ABS Pro, яка додає автоматичне управління гальмом при нахилі в кути.

Так само і система управління ковзанням ASC від BMW встановлюється на CE 04 стандартно. А опційна система “Динамічного контролю тяги” розширює можливості ASC і додатково сприяє прискоренню в нахиленому положенні.

BMW CE 04 оснащений великим 10,25-дюймовим HD-дисплеєм, який включає навігацію та підключення до смартфона. Також є багато інших приємностей. Пакет преміум-класу додає вищезазначені системи гальмування / зчеплення, а також адаптивну світлодіодну фару, підігрів сидіння та додатковий режим динамічного приводу для кращого прискорення.

CE 04 також пропонуватимуть з менш потужною 31-сильною установкою, вартість якої становитиме близько 10 тисяч євро. Скутери надійдуть у продаж у першому кварталі 2022 року.

Фото: електричний скутер BMW CE 04 / BMW