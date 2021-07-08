Байк будет иметь запас хода до 130 километров и максимальную скорость в 120 км/ч.

Электрический скутер BMW CE 04 представлен в производственной форме, в таком виде он поступит в продажу в следующем году.

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В прошлом году компания BMW Motorrad показала нам концепт CE 04, но сегодня мы видим, что стильный скутер превратился в настоящий серийный байк. Дизайн во многом похож на то, что BMW показывала раньше, и это очень хорошо, так как концепт оказался на удивление удачным.

BMW также обнародовала детальные характеристики и большую фотогалерею скутера. Электрический двигатель, установленный низко в раме, производит 42 лошадиных силы и 60 ньютон-метров крутящего момента. Этого достаточно для максимальной скорости в 120 км/ч, потому этот скутер может чувствовать себя хорошо не только в городе, но и во время выходов на автомагистрали. Ускорение до 50 км/ч занимает 2,6 секунды. А отметки в 100 км/ч на спидометре скутер достигает через 9,2 секунды после старта.

Аккумуляторная батарея мощностью 8,9 кВт-ч обеспечивает пробег на одном заряде в 130 километров, при полном заряде. BMW использует систему воздушного охлаждения для регулировки температуры аккумулятора. Максимальная зарядка на скорости 2 уровня. BMW заявляет, что используя опционный зарядный кабель на 6,9 кВт, можно зарядиться от 0 до 100% за 1 час 40 минут. Типичная подзарядка 20-80% занимает 45 минут, используя тот же метод.

Силовая установка BMW CE 04 имеет несколько режимов работы и рекуперации, в зависимости от которых расставляются приоритеты между динамикой и запасом хода. Система ABS включена в стандартное оснащение скутера, но также имеется опционная ABS Pro, которая добавляет автоматическое управление тормозом при наклоне в углы.

Так же и система управления скольжением ASC от BMW устанавливается на CE 04 стандартно. А опциональная система “Динамического контроля тяги” расширяет возможности ASC и дополнительно способствует ускорению в наклонном положении.

BMW CE 04 оснащен большим 10,25-дюймовым HD-дисплеем, который включает навигацию и подключение к смартфону. Также есть много других приятностей. Пакет премиум-класса придает вышеупомянутые системы торможения/сцепления, а также адаптивную светодиодную фару, подогрев сиденья и дополнительный режим динамического привода для лучшего ускорения.

CE 04 также будут предлагать с менее мощной 31-сильной установкой, стоимость которой составит около 10 тысяч евро. Скутеры поступят в продажу в первом квартале 2022 года.

Фото: электрический скутер BMW CE 04 / BMW