Поскольку правовая основа электрического транспорта в Украине до сих пор не определена, самокаты будут ездить как по тротуарам и велодорожкам, так и по обочинам дорог.

После зимнего перерыва сервис проката электросамокатов нескольких операторов возобновляет работу. В частности, сервис Bolt возобновил работу в Киеве, Львове и Черновцах. С 17 марта электрические самокаты Bolt появятся на улицах Ивано-Франковска, а позже и Винницы.

Сервис проката самокатов и велосипедов Bike Now приступил к работе своих транспортных средств еще с начала марта. Компания по прокату электросамокатов Scrool с грузинскими корнями работала в Киеве летом 2022 года, поэтому ожидается и в этом. Сервис проката Kiwi приостановил работу в Украине после начала войны. Есть также и локальные сервисы проката в разных городках страны.

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Прокат электросамокатов компании Bolt после запуска сервиса в Ивано-Франковске и Виннице будет действовать по тарифам: 9 грн за разблокировку и 2,9 грн/мин.

Цена за использование велосипедов в сервисе Bike Now в 2023 году повысилась до 1,5 грн. в минуту вместо 1 грн, а самокатов – 3 грн вместо 2,5 грн. Разблокировать Scrool можно за 10 грн. и поездить за 4 грн. за каждую минуту.



В Украине услуги Bike Now доступны в Киеве и Львове, Scrool – в Киеве, крупнейшая сеть в Bolt – в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.

Аренда самокатов недоступна во время комендантского часа.