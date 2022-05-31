Персональний електротранспорт – зовсім не дешевий. Окрім того, він може бути небезпечним. Однак кількість його прихильників зростає через дефіцит пального.

Дедалі більше українців через дефіцит та дорожнечу пального пересідають на персональний електротранспорт, який також зовсім не дешевий. Як виявилося, у цієї тенденції є й зворотний бік – медики заявили про те, що все більше самокатників стають їхніми пацієнтами.

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"За останній час до нашої лікарні привезли 6 людей, які зазнали травм внаслідок їзди на самокаті. Останній із пацієнтів надійшов до нас у суботу із закритою черепно-мозковою травмою. Усі ці люди пересувалися на самокатах без шоломів та наколінників", – повідомили у прес-службі лікарні Святого Луки першого мед об’єднання Львова.

Як виявилося, тему обговорюють і багато користувачів соцмереж. "Всі, хто не вміє їздити самокатами – виїжджають на дорогу. А все через відсутність бензину", – прокоментувала ситуацію із кількістю пацієнтів одна з користувачів.

При цьому вартість пересування на самокаті теж доволі висока. Один з користувачів соцмережі підрахував що кожен кілометр пробігу обходитеся близько 6 грн. "Це я вирахував за простою формулою: вартість самокату розділив на його ресурс, який становить 10 тис. –15 тис. км", – каже чоловік.