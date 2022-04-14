Перебої у роботі громадського транспорту спонукають киян частіше використовувати прокатні самокати та велосипеди.

Про збільшення попиту на засоби індивідуальної мобільності повідомив у своєму телеграм-каналі Заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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Bolt вивів на вулиці вже 500 електросамокатів. Найближчими днями збільшать кількість до 1000+

BikeNow - на лінії близько 400 прокатних велосипедів. Збільшать до ~2000.

Scroll - виводять під 200 самокатів.

Зелектра - аналогічно, близько 200.

Пікове використання - рано вранці, коли комендантська година вже закінчена, а наземного транспорту ще мало.

“Сьогодні оператори ринку отримали на свої вантажні машини, які обслуговують/переміщують/підзаряджають електричний прокатний флот - спеціальні перепустки для пересування під час комендантської години”, - розповів Костянтин Усов.