Перебои в работе общественного транспорта побуждают киевлян чаще использовать прокатные самокаты и велосипеды.

Об увеличении спроса на средства индивидуальной мобильности сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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Bolt вывел на улицы уже 500 электросамокатов. В ближайшие дни увеличат количество до 1000+

BikeNow – на линии около 400 прокатных велосипедов. Увеличат до ~2000.

Scroll – выводят под 200 самокатов.

Зэлектра – аналогично, около 200.



Пиковое использование рано утром, когда комендантский час уже закончен, а наземного транспорта еще мало.

"Сегодня операторы рынка получили на свои грузовые машины, обслуживающие/перемещающие/подзаряжающие электрический прокатный флот – специальные пропуска для передвижения во время комендантского часа", – рассказал Константин Усов.