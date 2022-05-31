Персональный электротранспорт – совсем не дешевый. Кроме того он может быть опасным. При этом количество его сторонников растет из-за дефицита топлива.

Все больше украинцев из-за дефицита и дороговизны топлива пересаживаются на персональный электротранспорт, который также совсем не дешевый. Как оказалось, у этой тенденции есть и обратная сторона – медики заявили о том, что все больше самокатчиков становятся их пациентами.

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“За последнее время в нашу больницу привезли 6 человек, которые получили травмы в результате езды на самокате. Последний из пациентов поступил к нам в субботу с закрытой черепно-мозговой травмой. Все эти люди передвигались на самокатах без шлемов и наколенников”, – сообщили в пресс-службе больницы Святого Луки первого медобъединения Львова.

Как оказалось, тему обсуждают и многие пользователи соцсетей. “Все, кто не умеет ездить на самокатах – выезжают на дорогу. А все из-за отсутствия бензина”, – прокомментировала ситуацию с количеством пациентов одна из пользователей.

При этом стоимость передвижения на самокате тоже довольно высока. Один из пользователей соцсети подсчитал, что каждый километр пробега обходится около 6 грн. “Это я вычислил по простой формуле: стоимость самоката разделил на его ресурс, который составляет 10 тыс. –15 тыс. км”, – говорит мужчина.