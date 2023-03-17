Оскільки правова основа електричного транспорту в Україні досі не визначена, самокати будуть їздити як тротуарами та велодоріжками, так і узбіччям доріг.

Після зимової перерви сервіс прокату електросамокатів кількох операторів відновлює роботу. Зокрема, сервіс Bolt відновив роботу в Києві, Львові та Чернівцях. З 17 березня електричні самокати Bolt з'являться на вулицях Івано-Франківська, а трохи згодом і Вінниці.

Сервіс прокату самокатів і велосипедів Bike Now розпочав роботу своїх транспортних засобів ще з початку березня. Компанія з прокату електросамокатів Scrool з грузинським корінням працювала в Києві влітку 2022 року, тож очікується і в цьому. Сервіс прокату Kiwi зупинив роботу в Україні після початку війни. Існують також і локальні сервіси прокату в різних містах країни.

Також цікаво власники електросамокатів все частіше потрапляють у ДТП

Прокат електросамокатів компанії Bolt після запуску сервісу в Івано-Франківську та Вінниці діятиме за такими тарифами: 9 грн за розблокування та 2,9 грн/хв.

Ціна за користування велосипедами у сервісі Bike Now у 2023 році підвищилась до 1,5 грн. за хвилину замість 1 грн, а самокатів – 3 грн замість 2,5 грн. Розблокувати Scrool можна за 10 грн та поїздити за 4 грн за кожну хвилину.



В Україні послуги Bike Now доступні у Києві та Львові, Scrool – у Києві, найбільша мережа у Bolt – в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському та Трускавці.

Оренда самокатів недоступна під час комендантської години.