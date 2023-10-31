Электроскутер до 3 кВт не подлежит регистрации, его водитель не нуждается в «правах», к нему не могут быть применены требования по осмотру на состояние опьянения.

Юристы доказали в суде, что электроскутер мощностью до 3 кВт не подлежит регистрации, а водитель не должен иметь водительское удостоверение. Также убедили суд, что к водителям этих транспортных средств не могут быть применены требования по осмотру состояния опьянения.

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Обвинения от полиции

Сотрудники полиции остановили электроскутер мощностью 450 Вт. Обвинили водителя в отсутствии водительского удостоверения категории А1. После этого обвинили еще и в управлении в состоянии алкогольного опьянения.

В ответ водитель отметил, что этот электроскутер не является механическим транспортным средством. И соответственно для управления им не нужно ни водительское удостоверение, ни свидетельства о регистрации скутера. Также обратил внимание, что водитель такого электроскутера не является субъектом ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Однако сотрудники полиции не слушали эти объяснения. Составили в отношении водителя два документа:

постановление о наложении административного взыскания за управление без водительского удостоверения соответствующей категории и без регистрационного документа. Штраф в размере 3400 грн.;

протоколе об административном правонарушении за управление в состоянии алкогольного опьянения. Ответственность в размере 17000 грн штрафа с лишением права управления сроком на 1 год.

Постановление обжаловано в административном процессе. Протокол рассматривался в порядке рассмотрения дел об административных правонарушениях. Оба дела удалось решить положительно в пользу водителя.

Об обязанности иметь "права" и "техпаспорт"

В соответствии с пунктом 1.10 ПДД водитель – лицо, управляющее транспортным средством и имеющее водительское удостоверение. При этом согласно 2.1 ПДД наличие водительского удостоверения и регистрационного документа предусмотрено только для механических транспортных средств. Также в соответствии с пунктом 30.1 ПДД только для механических транспортных средств предусмотрена их регистрация в уполномоченном органе МВД.

Поэтому наличие водительского удостоверения и регистрационного документа предусмотрено исключительно для «механических» транспортных средств. Для немеханических транспортных средств не предусмотрено водительское удостоверение и свидетельства о регистрации. Следовательно, ключевым моментом для обязательного наличия указанных документов является отнесение транспортного средства к категории «механический».

Обзор состояния опьянения

В разделе 2 ПДД установлены требования для водителей механических транспортных средств, учитывая состояние опьянения.

Согласно пункту 2.9 ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения. В соответствии с пунктом 2.5 ПДД водитель должен по требованию полицейского пройти осмотр с целью установления состояния алкогольного или иного опьянения.

Следовательно, требования по осмотру на состояние опьянения касаются водителей именно механических транспортных средств, при управлении которых обязательно наличие водительского удостоверения и регистрационного документа.

Принадлежность электроскутера к "механическому"

Законодательством разграничены понятия «механическое транспортное средство» и «транспортное средство». В частности, пунктом 1.10 ПДД определено, что механическое транспортное средство – транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется на транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

В противном случае транспортное средство не будет считаться механическим. Однако все же будет оставаться транспортным средством.

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Что говорит закон

Если скутер имеет мощность до 3 кВт, то он не принадлежит к категории «механический». Соответственно, закон не предусматривает для водителя такого немеханического транспортного средства необходимости иметь водительские права и регистрационный документ.

Соответственно, водитель такого электроскутера не может быть субъектом ответственности по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление в состоянии наркотического (в том числе алкогольного) опьянения).

Результаты рассмотрения дел судами

По результатам рассмотрения дела по обжалованию постановления суд согласился, что водитель электроскутера мощностью до 3 кВт не должен иметь удостоверение водителя и регистрационного документа. Суд признал указанное постановление противоправным и отменил его. Решение суда от 22.05.2023 по делу №385/676/23.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении по ч.1 ст.130 КУоАП суд признал, что к водителю электроскутера не могут применяться требования по прохождению осмотра состояния опьянения. Поэтому суд признал водителя невиновным и закрыл производство по делу. Постановление суда от 12.09.2023 г. по делу №385/642/23.