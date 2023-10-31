Електроскутер до 3 кВт не підлягає реєстрації, не потребує «прав» та до його водія не можуть бути застосовані вимоги щодо огляду на стан сп’яніння.

Юристи довели в суді, що електроскутер потужністю до 3 кВт не підлягає реєстрації, а водій не повинен мати посвідчення водія категорії А1. Також переконали суд, що до водіїв цих транспортних засобів не можуть бути застосовані вимоги щодо огляду на стан сп’яніння.

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Звинувачення від поліції

Працівники поліції зупинили електроскутер потужністю 450 Вт. Звинуватили водія у відсутності посвідчення водія категорії А1. Після цього звинуватили ще й у керуванні в стані алкогольного сп’яніння.

У відповідь водій наголосив, що цей електроскутер не є механічним транспортним засобом. І відповідно для керування ним не потрібно ні посвідчення водія, ні свідоцтва про реєстрацію скутера. А також звернув увагу, що водій такого електроскутера не є суб’єктом відповідальності за керування в стані алкогольного сп’яніння.

Однак працівники поліції не слухали ці пояснення. Склали відносно водія два документи:

постанову про накладення адміністративного стягнення за керування без посвідчення водія відповідної категорії та без реєстраційного документа. Штраф у розмірі 3400 грн;

протокол про адміністративне правопорушення за керування в стані алкогольного сп’яніння. Відповідальність у вигляді 17000 грн штрафу з позбавленням права керування строком на 1 рік.

Постанову оскаржено в адміністративному процесі. Протокол розглядався у порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення. Обидві справи вдалося вирішити позитивно на користь водія.

Щодо обов’язку мати “права” та “техпаспорт”

Відповідно до пункту 1.10 ПДР водій – особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія. При цьому відповідно до 2.1 ПДР наявність посвідчення водія і реєстраційного документа передбачена лише для механічних транспортних засобів. Також відповідно до пункту 30.1 ПДР лише для механічних транспортних засобів передбачена їх реєстрація в уповноваженому органі МВС.

Тому, наявність посвідчення водія та реєстраційного документа передбачена виключно для «механічних» транспортних засобів. Для немеханічних транспортних засобів не передбачено посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію. Отже, ключовим моментом для обов’язкової наявності вказаних документів є віднесення транспортного засобу до категорії «механічний».

Огляд на стан сп’яніння

В розділі 2 ПДР встановлені вимоги для водіїв механічних транспортних засобів щодо огляду на стан сп’яніння.

Згідно з пунктом 2.9 ПДР водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного чи іншого сп’яніння. Відповідно до пункту 2.5 ПДР водій повинен на вимогу поліцейського пройти огляд з метою встановлення стану алкогольного чи іншого сп’яніння.

Отже, вимоги щодо огляду на стан сп’яніння стосуються водіїв саме механічних транспортних засобів, при керуванні яких обов’язкова наявність посвідчення водія і реєстраційного документа.

Приналежність електроскутера до “механічного”

Законодавством розмежовано поняття «механічний транспортний засіб» та «транспортний засіб». Зокрема, пунктом 1.10 ПДР визначено, що механічний транспортний засіб – транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.

В іншому випадку транспортний засіб не буде вважатись механічним. Однак все ж таки залишатиметься транспортним засобом.

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Що каже закон

Якщо скутер має потужність до 3 кВт, то він не належить категорії «механічний». Відповідно закон не передбачає для водія такого немеханічного транспортного засобу необхідності мати посвідчення водія та реєстраційний документ.

Тож водій такого електроскутера не може бути суб’єктом відповідальності за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування в стані наркотичного (у тому числі алкогольного) сп’яніння).

Результати розгляду справ судами

За результатами розгляду справи з оскарження постанови суд погодився, що водій електроскутера потужністю до 3 кВт не повинен був мати посвідчення водія та реєстраційного документа. Суд визнав вказану постанову протиправною і скасував її. Рішення суду від 22.05.2023 у справі №385/676/23.

За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.130 КУпАП суд визнав, що до водія електроскутера не можуть застосовуватися вимоги щодо проходження огляду на стан сп’яніння. Тому суд визнав водія невинним і закрив провадження у справі. Постанова суду від 12.09.2023 у справі №385/642/23.