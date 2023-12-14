Новий порядок заміни посвідчень водія та зберігання номерних знаків проходить стадію обговорення. Громадянам пропонують висловити свої пропозиції.

Постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 р. № 584» буде змінено. З’явиться новий порядок заміни посвідчень водія та зберігання номерних знаків.

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Проект розроблений з метою врегулювання питань:

Повторного замовлення посвідчення водія, якщо особа не змогла отримати документ після попереднього замовлення у електронному кабінеті водія або на Порталі «Дія».

Зберігання номерних знаків, строк зберігання яких минув у період воєнного стану, та подальшого їх перезакріплення.

Ознайомитися з проектом можна на сайті. Якщо маєте пропозиції щодо цих питань, — приєднуйтеся до консультацій.