У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який, у разі ухвалення, запровадить анонсоване розмитнення авто у смартфоні. Як працювати ця процедура - у нашому матеріалі.

26 грудня 2023 року групою народних депутатів був зареєстрований законопроєкт № 10380 “Проект Закону про внесення змін до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного декларування легкових автомобілів засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг”.

Завданням проєкту, як сказано у пояснювальній записці до нього, є спрощення та прискорення митного оформлення легкових автомобілів, для чого запропоновано створити можливість електронного декларування таких транспортних засобів за допомогою Єдиного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). Мобільний додаток також є частиною цього вебпорталу, отже, йдеться про розмитнення у смартфоні, ідею котрого обговорюють із 2021 року.

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Також слід зазначити, що запропонований механізм тимчасовий, і діятиме до набуття Україною статусу членства в Європейському Союзі.

Важливо, що скористатися ним зможуть як фізичні, так і юридичні особи, а також уповноважені декларантом особи. Тобто, привезти авто з-за кордону та розмитнити його з допомогою смартфону зможуть і фірми — автодилери, котрі торгують вживаними автомобілями, стверджують в Інституті досліджень авторинку. Привозити машину можна не особисто, а, наприклад, за довіреністю.

Можливості — нові, податки — старі

На відміну від попереднього законопроєкту, який не отримав достатньої підтримки нардепів, нинішній не передбачає будь-яких змін щодо податків розмитнення. Тобто, мито, акциз та податок на додану вартість залишаються такими ж, якими є зараз. Змінюється лише механізм митного оформлення. При цьому, якщо зміна податків у майбутньому таки відбудеться, це ніяк не вплине на розмитнення машин в Дії.

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Інші категорії авто — вантажні, тягачі, автобуси, причепи та напівпричепи, а також спецтехніку та мототехніку, оформлятимуть за звичною процедурою.

Новий механізм оцінки авто

Основна проблема, яку вирішує законопроєкт — це нівелювання людського фактора під час визначення митної вартості авто. Адже саме від неї розраховується розмір митних платежів, та саме вона дозволяє маніпулювати сумою розмитнення в корупційних цілях.

Внаслідок впровадження розмитнення у “Дії” популярні схеми, які існують сьогодні, частково втратять вигоду. Наприклад, не буде сенсу підробляти договори купівлі-продажу авто, вказуючи нижчу вартість, зазначати неіснуючі пошкодження та штучно збільшувати пробіг авто. У новій системі ці фактори не впливатимуть на розмір податків, котрі потрібно буде заплатити.

Народні депутати пропонують оцінювати автомобілі автоматично, відштовхуючись від ціни аналогічних нових автомобілів, й знижувати ціну конкретної машини, опираючись на таблицю коефіцієнтів.

Для цього Кабінет Міністрів повинен створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів, держателем якої буде Мінцифри, а технічним адміністратором — державне підприємство, яке буде визначене Кабміном.

Оскільки зараз цієї Бази даних не існує, неможливо здійснити будь-які розрахунки щодо імовірної митної вартості автомобілів, та й загалом виникає чимало питань до її наповнення.

Основні моменти, на які звертають увагу експерти Інституту досліджень авторинку:

незрозуміло, які саме ціни нових авто будуть взяті за основу: чи це буде митна вартість при імпорті в Україну (до оподаткування), чи митна вартість вже з урахуванням податків, чи ціна продажу із прайс-листа дилера;

не чітко визначено, ціна якої країни буде використовуватися при визначенні вартості нового авто, та як визначати вартість для однойменних моделей, які продаються зі значною різницею у ціні на різних ринках. Наприклад — ціна Volkswagen ID.4 у Німеччині починається з $46 000, а у Китаї вона коштує удвічі менше.

невідомо, де брати ціни на нові автомобілі, якщо потрібна модель не ввозилася новою офіційними імпортерами в Україну, а таких авто — досить багато. Станом на сьогодні до України ввозять автомобілі з ЄС (близько 60%), Америки (близько 25%), Північної Кореї, Китаю та інших країн. Значна частина з них була виготовлена саме для місцевих ринків.

незрозуміло, як визначати об’єктивну вартість для моделей, які не мають стандартизованих комплектацій, а кожен автомобіль виготовляється за індивідуальним замовленням (наприклад — Tesla).

Також розмитнення «по-новому» навряд чи влаштує імпортерів аукціонних авто зі США, які мають чітку ціну, вказану у супровідних документах, яка може бути у кілька разів меншою, ніж визначена за таблицею коефіцієнтів. І хоч зараз електромобілі, наведені тут для прикладу, мають так зване «нульове розмитнення», з часом воно перестане бути таким, а також навіть з ним необхідно вказувати оціночну вартість будь-якого автомобіля, незалежно від пільг на розмитнення.

Лише два документи для митниці

Для ввезення легкового автомобіля декларант повинен надати реєстраційний документ на авто (у разі його наявності), та документ на право власності — договір купівлі-продажу чи інвойс, якщо автомобіль не зареєстрований на того, хто хоче його розмитнити.

При цьому проєктом закону забороняється вимагати від декларанта або уповноваженої ним особи будь-які інші документи, відмінні від тих, що зазначені в цьому пункті.

Також не потрібен документ про зняття автомобіля з обліку у країні відправлення.

Тобто, для того, щоб розмитнити авто у смартфоні, достатньо буде лише одного або двох документів.

Вичерпний перелік інформації для митниці

Під час розмитнення авто з допомогою Дії потрібно надати лише основні дані. Їх буде достатньо для митного оформлення:

1) відомості про декларанта;

2) відомості про особу відповідальну за фінансове врегулювання;

3) фінансові та банківські дані (у разі подання декларації підприємством);

4) відомості про легковий автомобіль:

код товару згідно з УКТ ЗЕД;

рік виготовлення;

марка;

комерційний опис (модель);

ідентифікаційний номер (VIN);

тип палива або джерело енергії;

об’єм двигуна;

найменування країни походження;

найменування країни відправлення;

фактурна вартість.

Вимагати будь-які іншу інформацію заборонено.

Ввезти авто можна без екологічного сертифікату «Євро 1-6», але зареєструвати – лише з цим документом.

Для митного оформлення не потрібен сертифікат відповідності, оскільки законопроєктом передбачені зміни, за яких сертифікат буде потрібен лише перед першою реєстрацією.

Тобто на практиці стане можливим ввезти будь-який легковий автомобіль, включно з ретро, який не відповідає жодним екостандартам, розмитнити його, проте отримати номерні знаки та користуватися ним як транспортним засобом буде неможливо.

Розмитнення — у пункті пропуску, за годину

У проєкті закону дослівно сказано, що митне оформлення легкового автомобіля завершується в найкоротший можливий строк, але не більше ніж одна година з моменту пред’явлення митному органу легкового автомобіля, подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей.

Усі митні формальності мають відбутися безпосередньо на прикордонному пункті пропуску, через який ввозиться відповідний автомобіль.

Тобто, у випадку, якщо ви внесли усі дані в “Дію” правильно, сплатили митні платежі, з моменту прибуття у пункт пропуску, легковик повинні розмитнити безпосередньо в пункті пропуску за одну годину.

Передбачені запасні варіанти, якщо станеться технічний збій чи подібна причина, за якої неможливо вкластися у годину, проте поки їх детально описувати не будемо.

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Якщо даних про авто немає — «стара» процедура оцінки

У випадку, якщо у Базі даних митної вартості автомобілів відсутня інформація про певну модель, або ж якщо митний орган має підстави вважати, що декларант вказав недостовірні дані про вартість машини, тоді буде проводитися коригування митної вартості. В такому разі декларант отримає письмове повідомлення про застосування такого коригування, а процедура оцінки відбуватиметься «по-старому», тобто по чинній на сьогодні системі визначення митної вартості.

Як розмитнення в Дії може вплинути на авторинок?

На думку експертів Інституту досліджень авторинку, описана ініціатива відкриває нові можливості для імпорту легкових автомобілів, зокрема самостійно громадянами, та зменшення бюрократичного навантаження на імпортерів – юридичних осіб. Переведення значної кількості етапів митного оформлення в дистанційну електронну форму знижує корупційні ризики. Чіткі переліки документів та даних, необхідних для розмитнення, також сприяють зниженню корупційних ризиків.

Водночас є питання щодо побудови Бази даних митної вартості. На ринку присутні сотні варіацій поколінь та модифікацій легкових автомобілів, спеціальні комплектації, а також версії для різних ринків. Наскільки якісно вдасться наповнити цю Базу, а також за який час — можна буде побачити лише на практиці.

Щодо імпорту вживаних авто з країн Америки — очевидно, що оцінка аукціонних авто за шкалою нових навряд чи відповідатиме дійсності та очікуванням декларантів. Відповідно, цей механізм скоріш за все буде застосовуватися лише (або переважно) для автомобілів з Європи (близько 60% імпорту). Розмитнення авто з країн Америки, ймовірно, відбуватиметься за правилами, які діють зараз.

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Проєкт стосується лише вичерпного списку легкових автомобілів, для усіх інших видів транспортних засобів поки не запропоновано спрощених варіантів митного оформлення.

Зважаючи на потребу у чималих підготовчих роботах (створення Бази даних митної вартості автомобілів, відповідних розділів на Порталі “Дія”, електронних комунікацій між відомствами, залученими до митного оформлення) час фізичної реалізації подібного механізму може складати близько року, або й більше.

Щодо шансів законопроєкту № 10380 стати законом — вони досить високі, зважаючи на список авторів, а також обіцяну на нещодавньому заході Diia.Summit підтримку запровадження “розмитнення в Дії” від керівників держави.