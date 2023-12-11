Рейтинг Consumer Reports, хоч і стосується лише американського ринку, корисний і для українців, бо ринок “битих” авто зі США залишається досить активним.

Consumer Reports представила рейтинг, в якому зазначені найменш надійні автомобілі 2023 року на ринку США.

Некомерційна організація Consumer Reports створена ще в 1936 році й займається тестами різноманітних товарів, зокрема автомобілів. Організація збирає звіти від власників більш ніж 330 000 транспортних засобів, щоб визначити, який є найбільш і найменш надійним.

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Працівники збирають усі подробиці про історію експлуатації авто, включаючи такі незначні як скрип гальм чи тріск пластику в салоні, або ж збої під час зарядки в електромобілях. Експерти компанії підсумовують отримані дані, і оцінюють авто від 0 до 100 балів, аби в кінці року представити десятку найнадійніших та найбільш проблемних авто.

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Показово, у переліку немає автомобілів Honda, Toyota або Lexus, а єдиним представником від японського бренду є пікап Nissan Frontier (сьоме місце). Він отримав кращі результати, ніж два інші пікапи в рейтингу – гібрид Ford F-150 (третій) і єдиний електрокар, Rivian R1T (п’ятий).

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Якщо брати загальні результати серед автоконцернів, то найгірші результати показав Stellantis. Одразу чотири моделі цього концерну потрапили до антирейтингу. Проте три моделі Jeep посіли не найгірші місця: Wrangler – десяте місце, а Grand Cherokee – дев’яте місце, тоді як Grand Cherokee L розмістився на шостому місці.

Трійку антилідерів посіли моделі брендів, які зазвичай вважались надійними. Зокрема, третє місце посів Ford F-150, який, на перший погляд, може здатись еталоном надійності.

Другим став компактний бюджетний кросовер VW Taos, дев’яте місце у цьому антирейтингу посіла модель Jetta.

Останнє місце (знову погана новина для Stellantis), отримав Chrysler Pacifica Hybrid, який, за опитуванням Consumer Reports, став найменш надійним автомобілем в Америці.

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