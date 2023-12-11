Рейтинг Consumer Reports, хоть и касается только американского рынка, полезен и для украинцев, потому что рынок "битых" авто из США остается достаточно активным.

Consumer Reports представила рейтинг, в котором указаны наименее надежные автомобили 2023 года на рынке США.

Некоммерческая организация Consumer Reports создана еще в 1936 году и занимается тестами различных товаров, в частности автомобилей. Организация собирает отчеты от владельцев более чем 330 000 транспортных средств, чтобы определить, который является наиболее и наименее надежным.

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Работники собирают все подробности об истории эксплуатации авто, включая такие незначительные как скрип тормозов или треск пластика в салоне, или сбои во время зарядки в электромобилях. Эксперты компании суммируют полученные данные, и оценивают авто от 0 до 100 баллов, чтобы в конце года представить десятку самых надежных и наиболее проблемных авто.

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Показательно, в перечне нет автомобилей Honda, Toyota или Lexus, а единственным представителем от японского бренда является пикап Nissan Frontier (седьмое место). Он получил лучшие результаты, чем два других пикапа в рейтинге – гибрид Ford F-150 (третий) и единственный электрокар, Rivian R1T (пятый).

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Если брать общие результаты среди автоконцернов, то худшие результаты показал Stellantis. Сразу четыре модели этого концерна попали в антирейтинг. Однако три модели Jeep заняли не худшие места: Wrangler – десятое место, а Grand Cherokee – девятое место, тогда как Grand Cherokee L разместился на шестом месте.

Тройку антилидеров заняли модели брендов, которые обычно считались надежными. В частности, третье место занял Ford F-150, который, на первый взгляд, может показаться эталоном надежности.

Вторым стал компактный бюджетный кроссовер VW Taos, девятое место в этом антирейтинге заняла модель Jetta.

Последнее место (опять плохая новость для Stellantis), получил Chrysler Pacifica Hybrid, который, по опросу Consumer Reports, стал наименее надежным автомобилем в Америке.

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