Первый автомобиль – это как пропуск в новую жизнь, в мир независимости, комфорта и новых возможностей. Но здесь важно понять, что только лишь наличие машины и “прав” не делают автоматически человека полноценным субъектом дорожного движения. Большое количество информации и новых задач требуют адаптации, и большую помощь здесь оказывает сам автомобиль.

Почему для начинающих чаще всего рекомендуют относительно недорогой автомобиль без особых "наворотов" в комплектациях и высокотехнологичных решений? Потому что на период освоения водительского мастерства начинающему драйверу следует в первую очередь обращать внимание на обстановку на дороге и место своего автомобиля в этом процессе.

Для начинающего водителя главное - безопасное движение. Ничто не должно отвлекать его внимание от дороги, поэтому машина должна быть максимально дружественной и без лишних "наворотов".

Все, что будет мешать начинающему водителю в этом процессе, лучше отложить до тех пор, когда он будет уверенно чувствовать себя за рулем. То же и по конструктивной сложности: некоторые дополнительные системы в дорогих комплектациях машин можно сломать из-за неправильных действий, а некоторые на подержанной машине могут сломаться и сами. Нужны лишние переживания и дополнительные ремонты тому, кто только начал привыкать к дорожному движению? Поэтому и выходит, что мы предлагаем для водителей начального уровня относительно простые машины. Что не значит автоматически, что они будут дешевыми.

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Daewoo Lanos/Sens

Если бы не серьезный моральный возраст (Lanos – новинка 1998 модельного года), эта модель была бы идеальным автомобилем для начинающего. Он легок в управлении, имеет легкие с "растянутым" ходом педали, "гибкий" двигатель, который прощает ошибки при выборе и переключении передач.

Lanos уже не выпускается, но с его содержанием проблем не будет: механики хорошо знают эту модель, а запчастей достаточно на любой кошелек.

Запчасти к “Ланосу” дешевы и общедоступны, выбор на вторичном рынке огромен, в том числе с ГБО. Из минусов – внушительный аппетит двигателя и по-старомодному низкий салон с не очень удобным процессом посадки.

Renault Logan/Sandero Stepway

Более современный аналог вышеупомянутой модели, причем есть варианты как с кузовом седан (Logan с исполинским багажником), так и яркий хэтчбек в кроссоверном обвесе (Sandero Stepway). Конструктивно машины просты и неприхотливы, сервис и запчасти доступны в режиме "прямо сейчас".

Logan дает право выбора: два бренда, два поколения, три типа кузова, линейка двигателей, две трансмиссии плюс кроссоверная комплектация Stepway.

В сравнении с “Ланосом” более широкий выбор двигателей, а если хорошо поискать, можно найти экземпляры с качественным “автоматом”, что у “корейца” большая редкость. Выбор на рынке широк, также есть возможность приобрести новый Logan в автосалоне. Минусы нужно еще поискать, в частности это неоднозначный дизайн седана.

Nissan Leaf

Если бы не сомнительный до сих пор электропривод, это был бы идеальный транспорт для неофита. Потому что электромобили требуют от водителя минимум напряжения в техническом плане: грубо говоря, двигатель и трансмиссия имеют два режима управления – вперед или назад, без передач, сцепления и подбора правильных оборотов.

Старые автомобилисты обычно скептически относятся к электромобилям, но драйвер-новичок найдет в "Лифе" немало интересного.

Салон "Лифа" вполне удобен, к эргономике вопросов нет. В техническом плане электромобиль надежен, обслуживают его как минимум на всех СТО Nissan. Выбор есть, от новых "из салона" до "битков" и экземпляров позапрошлого поколения с "убитой" батареей. Минусы те, что и у всех электромобилей: цена, ограниченный пробег от заправки до заправки, длительное пополнение батареи.

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Skoda Rapid

Один из представителей класса моделей-бюджетников от мировых компаний, созданных специально для небогатых стран. У "Рапида" есть немного бюджетных решений, зато просторный салон, огромный багажник и широкая гамма двигателей. С другой стороны, эта машина – часть бренда Skoda, который в Украине и в Европе бьет все рекорды по надежности, долговечности и популярности. Обратная сторона медали - цена, "взрослая" стоимость содержания, относительно малое присутствие на рынке.

Rapid относится к сегменту, как нарочно созданному для начинающих автомобилистов: простой, но качественный, недорогой, но достаточно престижный.

ЗАЗ "Славута"/"Таврия"

Теоретически удачная модель разработки Запорожского автозавода. Но к сожалению, до наших дней дожило не много достойных экземпляров, особенно если говорить о хэтчбеке ЗАЗ-1102 "Таврия". Машина проста даже по меркам 1990-х, из-за чего испытывает проблемы с комфортом: ощущения на органах управления, шумы и вибрации.

Жители мегаполисов думают, что время "Таврий" и "Славут" давно прошло, но в провинции им все еще есть место. Главное – найти для покупки экземпляр в хорошем состоянии.

Ремонтировать эти ЗАЗы несложно, бензина исправные экземпляры потребляют немного. Выбор на рынке хоть ограничен, но есть, стоит машинка немного, однако будьте готовы платить дорого за запчасти.

Шевроле Spark/Ravon R2

Несмотря на неразбериху с брендами (модель несколько раз меняла марку), это достойный автомобильчик – удобный, достаточно надежный и доступный в плане обслуживания. Несмотря на небольшие размеры, в салоне не тесно благодаря высокой посадке и продуманной "шевролетовцами" эргономике.

Малыш относительно давней (2005 г.) разработки General Motors несколько лет доминировал в украинском А-сегменте. Машинка удачна во всех смыслах и достойна внимания начинающего.

Большое количество маленьких "Равонов" в Украине было продано с качественными японскими коробками-"автоматами". В продаже много новых экземпляров обеих марок. Недостатки типичны для таких машинок – немалый расход горючего и скромный багажник.

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Форд Fiesta

Эта модель много лет ходила в лидерах европейских продаж компактного сегмента, и не зря: машина действительно близка к идеалу. Хотя это В-класс, она не тесная, притом технически совершенная, надежная и привлекательная снаружи. У нее высокий уровень безопасности, современный силовой агрегат, продвинутая коробка-автомат.

Fiesta пятого и более поздних поколений – высокотехнологичный качественный автомобиль, возможно, даже слишком "крутой" для новичка.

Важная особенность – Fiesta отличается ярко выраженным драйверским характером. Интересно, что благодаря американским аукционам в Украине есть возможность приобрести экзотическую для Европы Fiesta-седан. И именно благодаря "американцам" расширен выбор двигателей. С минусами все ясно – за современный уровень придется здорово доплатить, и обслуживать эту машину где угодно тоже не получится.

Toyota Corolla

Это просто классика – эталонная по надежности модель, причем вне зависимости от поколения. К тому же это автомобиль, по размерному классу выше всех вышеупомянутых. Отрадно, что машины этой модели нечасто попадаются в убитом состоянии, потому что их обычно покупают почтенные семейные люди (если не из-под такси).

Из-за своих достойных потребительских качеств все Toyota довольно дороги. Поэтому чаще всего на роль первого авто Corolla последнего-предпоследнего поколений не покупают.

Предложение Toyota Corolla на вторичном рынке предостаточно в диапазоне последних четырех-пяти поколений. Минусы назвать не так уж просто, и то, что удается найти, не очень существенно, по крайней мере, для большинства потребителей: Corolla традиционно считается скучной по дизайну. По цене машина недешевая, но здесь ничего не поделаешь: имидж безотказности многого стоит.

Renault Megane

Один из хитов вторичного рынка в сегменте "цена-качество". Машина современного уровня, но неприхотливая и не очень дорогая. В пожилом возрасте “Меганы” не идеальны с точки зрения надежности, особенно второе поколение (2002 – 2009 гг.), но ремонтировать их недорого.

Megan независимо от поколения – своего рода золотая середина: практичный, недорогой, комфортабельный и вполне надежный (конечно, в неубитом состоянии).

В двух самых младших поколениях Megane уже непросто подобрать бензиновый экземпляр, на который можно было бы поставить такое желанное для хозяйственных украинцев ГБО: дизели доминируют.

VW Golf

Das auto, и вы можете гордиться, если ваша первая машина была сразу "Гольфом". Да, все недешево – но ведь совершенно! Машина максимально удобна, при правильном обслуживании безотказная, имеет очень экономичные дизельные двигатели (реальные цифры 4,5-4,7 л/100 км).

По состоянию на сегодняшний день покупать Golf старше пятой генерации (2003 – 2008 гг.) не стоит: устранять неисправности столь старой машины от VW будет дорого.

Недостатки у этой модели тоже есть: во-первых, непросто будет найти свежий "Гольф" с бензиновым мотором, пригодным для монтажа ГБО. Во-вторых, в Европе эти недешевые авто покупают для интенсивной эксплуатации, поэтому найти среди пригнанных в Украину хорошо сохранившийся Golf с небольшим честным пробегом непросто.

Рекомендация "Авто 24"

Выбор модели для новичка зависит также от окружения молодого водителя. Если постоянно рядом с ним в семье есть опытный автомобилист, то и начинающего можно считать уже не таким "зеленым". Подразумевается, что технические вопросы пользования и обслуживания авто с надежным консультантом рядом новичку будет решать гораздо проще. Соответственно, и машину можно будет выбирать более серьезную.

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