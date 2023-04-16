Перший автомобіль – це як перепустка у нове життя, у світ незалежності, комфорту та нових можливостей. Але тут важливо зрозуміти, що сама лише наявність машини і “прав” не роблять автоматично людину повноцінним суб’єктом дорожнього руху. Велика кількість інформації і нових завдань потребують адаптації, і велику допомогу тут надає сам автомобіль.

Чому для початківців найчастіше рекомендують відносно недорогий автомобіль без особливих “наворотів” у комплектаціях і високотехнологічних рішень? Тому що на період освоєння водійської майстерності починаючому драйверу слід в першу чергу звертати увагу на обстановку на дорозі і місце свого автомобіля у цьому процесі.

Для водія-початківця головне - безпечний рух. Ніщо не повинно відволікати його увагу від дороги, тому машина має бути максимально дружньою і без зайвих “наворотів”.

Все, що буде заважати водієві-початківцю у цьому процесі, краще відкласти до того часу, коли він буде впевнено почуватись за кермом. Те саме і стосовно конструктивної складності: деякі додаткові системи в дорогих комплектаціях машин можна зламати через неправильні дії, а деякі на вживаній машині можуть зламатись і самі.

Чи потрібні зайві переживання і додаткові ремонти тому, хто лише почав призвичаюватись до дорожнього руху? Тому і виходить, що ми пропонуємо для водіїв початкового рівня відносно прості машини. Що не означає автоматично, що вони будуть дешевими.

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Daewoo Lanos/Sens

Якби не поважний моральний вік (Lanos – новинка 1998 модельного року), ця модель була б ідеальним автомобілем для початківця. Він лагідний у кермуванні, має легкі з “розтягнутим” ходом педалі, “гнучкий” двигун, який прощає помилки при виборі й перемиканні передач.

Lanos вже не випускається, але з утриманням його проблем не буде: механіки добре знають цю модель, запчастин вдосталь на будь-який гаманець.

Запчастини до “Ланоса” дешеві і загальнодоступні, вибір на вторинному ринку величезний, у тому числі з ГБО. З мінусів – добрячий апетит двигуна і по-старомодному низький салон з не дуже зручним процесом посадки.

Renault Logan/Sandero Stepway

Більш сучасний аналог вищезгаданої моделі, причому є варіанти як з кузовом седан (Logan з велетенським багажником), так і яскравий хетчбек (Sandero Stepway). Конструктивно машини прості і невибагливі, а сервіс і запчастини доступні в режимі “просто зараз”.

Logan дає право вибору: два бренди, два покоління, три типи кузову, лінійка двигунів, дві трансмісії плюс кросоверна комплектація Stepway.

У порівнянні з “Ланосом” більш широкий вибір двигунів, якщо добре пошукати, можна знайти екземпляри з якісним “автоматом”. Вибір на ринку широкий, також є змога придбати новенький Logan в автосалоні. Мінуси треба ще пошукати, зокрема – дизайн седана.

Nissan Leaf

Якби не неоднозначний дотепер електропривід, це був би ідеальний транспорт для неофіта. Бо електромобілі вимагають від водія мінімум напруження в технічному плані: грубо кажучи, двигун і трансмісія мають два режими управління – вперед або назад, без будь-яких передач, зчеплення та підбору правильних обертів.

Старі автомобілісти зазвичай скептично ставляться до електромобілів, але драйвер-новачок знайде в “Ліфі” чимало цікавого.

Салон “Ліфа” цілком зручний, до ергономіки питань немає. В технічному плані електромобіль надійний, обслуговують його як мінімум на всіх СТО Nissan. Вибір є, від нових “з салону” до “битків” та екземплярів позаминулого покоління з “вбитою” батарею. Мінуси ті, що й в усіх електромобілів: ціна, обмежений пробіг від заправки до заправки, тривалий час поповнення батареї.

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Skoda Rapid

Один з представників класу моделей-“бюджетників” від світових компаній, створених спеціально для небагатих країн. У “Рапіда” є трохи бюджетних рішень, натомість він має просторий салон, величезний багажник та широку гаму двигунів. З іншого боку, ця машина – частина бренду Skoda, який в Україні та Європі б’є всі рекорди з надійності, довговічності та популярності. Зворотний бік медалі – ціна, “доросла” вартість утримання, відносно мала присутність на ринку.

Rapid відноситься до сегменту, як навмисне створеного для починаючих автомобілістів: простий, але якісний, недорогий, але достатньо престижний.

ЗАЗ “Славута”/“Таврія”

Теоретично вдала модель розробки Запорізького автозаводу, але на жаль, до сьогодні дожило небагато гідних екземплярів, особливо якщо говорити про хетчбек ЗАЗ-1102 “Таврія”. Машина проста навіть за мірками 1990-х, через що має проблеми з комфортом: відчуття на органах керування, шуми та вібрації.

Мешканці мегаполісів думають, що час “Таврій” та “Славут” давно минув, але в провінції їм все ще є місце. Головне – знайти для покупки екземпляр у доброму стані.

Ремонтувати ці ЗАЗи нескладно, бензину справні екземпляри споживають геть небагато. Вибір на ринку хоч обмежений, але є, коштує машинка небагато, але будьте готові платити дорого за запчастини.

Chevrolet Spark/Ravon R2

Попри плутанину з брендами (модель кілька разів змінювала марку), це гідний автомобільчик – зручний, доволі надійний і доступний в плані обслуговування. Хоча машинка має зовнішні невеликі розміри, в салоні не тісно, завдяки високій посадці і продуманій “шевролетівцями” ергономіці.

Малюк відносно давньої (2005 р.) розробки General Motors кілька років домінував в українському А-сегменті. Машинка вдала в усіх сенсах і гідна уваги початківця

Велика кількість маленьких “Равонів” в Україні була продана з якісними японськими коробками-“автоматами”. У продажу багато свіжих екземплярів обох марок. Недоліки типові для таких машинок – чимала витрата пального і малий багажник.

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Ford Fiesta

Ця модель багато років ходила в лідерах європейських продажів компактного сегменту, і не дарма: машина справді непогана. Хоч це В-клас, вона не затісна, при тому технічно досконала, надійна і приваблива зовні. У неї – високий рівень безпеки, сучасний силовий агрегат, просунута коробка-”автомат”.

Fiesta від п’ятого і пізніших поколінь – високотехнологічний якісний автомобіль, можливо, навіть надто “крутий” для новачка.

Важлива особливість – Fiesta має яскраво виражений драйверський характер. Цікаво, що завдяки американським аукціонам в Україні є змога придбати екзотичний для Європи Fiesta-седан. І саме завдяки “американцям” розширено вибір двигунів. З мінусами все ясно – за сучасний рівень доведеться здорово доплатити, і обслуговувати цю машину де завгодно не вийде.

Toyota Corolla

Це просто класика – еталонна за надійністю модель, при чому незалежно від покоління. До того ж це автомобіль, за розмірним класом вище за усі вищезгадані. Машини цієї моделі нечасто трапляються в “убитому” стані, бо їх зазвичай купують поважні сімейні люди (якщо машинки не служили в таксі).

Через свої гідні споживчі якості всі Toyota доволі дорогі. Тому найчастіше на роль першого авто Corolla останнього-передостаннього поколінь не купують.

Пропозиція Toyota Corolla на вторинному ринку широка в діапазоні останніх чотирьох-п’яти поколінь. Недоліки вказати не так вже просто, і ті, що вдається знайти, не дуже суттєві, принаймні, для більшості споживачів: Corolla традиційно вважається нудною за дизайном. За ціною машина недешева, але тут нічого не зробиш: імідж безвідмовності багато чого вартий.

Renault Megane

Один з хітів вторинного ринку в сегменті “ціна-якість”. Машина сучасного рівня, але невибаглива і не дуже дорога. У немолодому віці “Мегани” не ідеальні з погляду надійності, особливо друге покоління (2002 – 2009 рр.), але ремонтувати їх недорого.

Megan незалежно від покоління – свого роду золота середина: практичний, недорогий, комфортабельний і цілком надійний

У двох наймолодших поколіннях Megane вже непросто підібрати бензиновий екземпляр, на який можна було б поставити таке жадане для хазяйновитих українців ГБО: дизелі домінують.

VW Golf

Das auto. І ви можете пишатись, якщо ваша перша машина була відразу “Гольфом”. Так, недешево – але ж досконало! Машина максимально зручна, за умови правильного обслуговування безвідмовна, має дуже економічні дизельні двигуни (реальні цифри 4,5-4,7 л/100 км).

Станом на сьогодні купувати Golf старіший за п’яту генерацію (2003 – 2008 рр.) не варто: усувати несправності настільки старої машини від VW буде дорого.

Недоліки у цієї моделі теж є: по-перше, непросто буде знайти свіжий “Гольф” з бензиновим мотором, придатним для монтажу ГБО. По-друге, в Європі ці недешеві авто купують для інтенсивної експлуатації, тому знайти серед пригнаних в Україну добре збережений Golf з невеликим чесним пробігом непросто.

Рекомендація “Авто 24”

Вибір моделі для новачка залежить також і від його оточення. Якщо постійно поряд з ним в родині є досвідчений автомобіліст, то і початківця можна вважати вже не таким “зеленим”. Мається на увазі, що технічні питання користування і обслуговування авто з надійним консультантом поряд новачку буде вирішувати набагато простіше. Відповідно, і машину можна обирати більш серйозну.

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