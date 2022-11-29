Эксперты Института исследований авторынка проработали массив данных объявлений по продаже автомобилей за осень 2022 года, предоставленный агрегатором Automoto.ua, и составили топ-10 моделей авто с самой низкой и высокой средними ценами.

В исследовании принимали участие только массовые автомобили, количество объявлений продаж которых составляло не менее 50. То есть в рейтинг не вошли единичные продажи ультра дорогих или супердешевых машин, а определены именно глобальные тенденции на рынке.

Топ-10 самых дешевых авто в Украине

По итогам осени самым дешевым автомобилем в Украине оказался «Запорожец» ЗАЗ-968, со средней ценой $350 и средним возрастом 35,3 года. Второе место занял Москвич 2140 (средняя цена $400, средний возраст 39,1 года), а третье – еще один Москвич 412 со средним возрастом 37,5 года. Средняя цена такого автомобиля осенью 2022 года зафиксирована на уровне $400.



10 моделей авто на рынке Украины по самой низкой средней цене. Информация Automoto.ua

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Примечательно, что возраст всех автомобилей самого низкого ценового сегмента в Украине составляет более чем на 30 лет. Самым молодым оказался Москвич 2141 (31 год), а самым старшим – ЗАЗ 965 (средний возраст 52,2 года).

Топ-10 самых дорогих авто в Украине.

Самой дорогой моделью среди подержанных автомобилей на рынке оказался BMW X7. Его средняя цена составила $93 999, со среднем возрастам 2,2 года. На втором месте оказался Audi Q8 (средняя цена $74 500, средний возраст 2,7 года), а на третьем – Audi E-Tron ($67 000, 1,9 года).



10 моделей авто на рынке Украины с самой высокой средней ценой. Информация Automoto.ua

В списке самых дорогих автомобилей оказались в основном элитные авто в возрасте до 5 лет. Самой молодой стала Tesla Model Y со средним возрастом 1,1 года, а самым пожилым – Mercedes-Benz G-Class (средний возраст 11,5 года).