Частка автомобілів зі США в імпорті до України поки що найбільша, однак спостерігається тенденція до її зменшення.

Обсяги імпорту автотранспорту у листопаді дещо знизилися — йдеться про кількість вживаних легкових авто, які пройшли митне оформлення для випуску їх у вільний обіг. Однак підсумки минулого місяця не можна вважати значним «просіданням ринку» — 23,7 тис. розмитнених автомобілів, проти 28 тис. у жовтні. Для порівняння, у вересні було зареєстровано 25,2 тис. декларацій, у серпні — 23,8 тисяч, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

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Автомобілів з ЄС стає більше, зі США — менше

У листопаді 2023 року митне оформлення пройшли 23,7 тисячі вживаних легковиків з пробігом. Найбільше прибуло з країн Європейського Союзу — 13,8 тис., або 58%.

З країн Америки на митне оформлення було подано 7,2 тис. автівок, що складає 30% — майже третину від усіх новоприбулих. Збільшилася кількість імпортованих вживаних легковиків з Норвегії, до 833 шт., (4%), Південної Кореї, 638 шт. (3%) та Швейцарії, 530 шт. (2%). Також прибували легкові машини (але їхній обсяг помітно зменшився) з Великої Британії – 225 шт., Грузії – 249 шт., та Китаю – 275 шт. Частка (округлено) з цих напрямків склала по 1%.

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Варто зазначити, що частка авто зі США поступово та впевнено зменшується: ще у серпні вона складала 36,6%, у листопаді — 30%. Водночас зростає частка авто з країн Євросоюзу — влітку вона становила 52,6%, зараз — 58%.

Збільшення витрат на логістику призвело до переорієнтації дилерів на дорожчі автомобілі (з ціною «під ключ» в Україні від $20 тис.), та відмовитись від багатьох раніше популярних недорогих моделей, таких як Volkswagen Jetta, Passat NMS, Hyundai Sonata, KIA Optima, Ford Fiesta, Focus, Escape, та навіть Fusion, які комерційно вигідно привозити віком не більше за 5 років.

Звідки прибували л/а з пробігом в Україну у листопаді-2023 р.

Якщо розглянути тенденції купівлі вживаних авто із-за кордону в розрізі окремих країн, а не об’єднаних регіонів, на першому місці за статистичними митними підсумками листопада Сполучені Штати Америки з часткою 28,9% та 7,2 тис. легковиків.

Не втрачають своєї привабливості автомобілі з Німеччини — звідти прибуло 4,5 тис. вживаних легковиків, що дозволило країні з найбільшим авторинком у Європі посісти друге місце у цьому рейтингу з часткою 17,9%. Машин з Польщі прибуло 3,4 тис., а їхня частка сягнула 13,4%.

Тут слід додати, що Польща та Литва часто виконують роль «транзитних країн», часто машини там не купують, а лише оформлюють експортні документи, відповідно частка фактично придбаних там автомобілів може бути меншою.



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Скільки витратили грошей на вживані авто з-за кордону?

У листопаді 2023 року українці придбали за кордоном вживаних легковиків сумарною митною вартістю 479,6 мільйона доларів США.

Найбільше грошей витратили на купівлю авто зі США (понад $103,4 млн), що становить майже 29% від усіх витрачених за кордоном грошей на купівлю вживаних легковиків. На другому місці, з порівняно невеликою різницею, Польща, на чиїх автокомісах та у приватних продавців було залишено $88,1 млн. Третє місце у Китаю, з «чеком» на $49,4 млн.

Навіть Німеччині не вдалося за фінансовим показником подолати Китай, оскільки в Європі зазвичай купують більше авто, проте меншої ціни, натомість з Китаю ввозять «майже нові» автомобілі, переважно електричні, де ціни за одиницю істотно вищі. Отже, найбільший європейський авторинок за підсумками минулого місяця зумів продати українцям легкових машин на $46,5 млн, що дозволяє Німеччині посісти четверте місце. Замикає п’ятірку лідерів за «сумарним чеком» Словаччина, з показником майже $39 млн.



Варто зазначити, що справжня вартість автомобілів може відрізнятися — як в більшу, так і в меншу сторони, оскільки поняття «митна вартість» та справжня ціна авто — поняття різні. Через недосконалість митної системи, статистика показує більше дешевших авто, хоча насправді їхня кількість менша — бо реальна їхня вартість більша.

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Скільки коштують вживані авто з-за кордону?

Основна тенденція українського імпорту залишається незмінною: найбільший попит серед українців мають доступні автомобілі вартістю $1-2 тисячі. Не став виключенням й листопад, протягом якого таких було 11,2% від загальної кількості ввезених (приблизно стільки ж, як і у попередні періоди). Загалом, 70,5% усіх імпортних легковиків минулого місяця коштували менш як $10 тисяч.



Цінова структура імпортних легковиків у листопаді-2023

Через низьку купівельну спроможність та складну економічну ситуацію в Україні, найбільший попит на імпортні автомобілі спостерігається в бюджетному сегменті.

Оскільки високі митні платежі роблять імпорт значної частини вживаних авто доступної цінової категорії економічно невигідним, покупці часто відмовляються від купівлі вживаного автомобіля з-за кордону та надають перевагу машинам на внутрішньому ринку. Зараз розподіл часток ринку щодо перших реєстрацій та угод купівлі-продажу всередині країни виглядає як 23% до 77%.