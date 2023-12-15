Названі найпопулярніші в Україні електромобілі з Китаю.

У листопаді українці придбали 1,1 тис. електромобілів виготовлених у КНР, повідомляє Укравтопром.

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Це чверть з усіх електромобілів, що були вперше зареєстровані в Україні впродовж минулого місяця. З цієї кількості 65% нових та 35% вживаних. Найпопулярнішими моделями були:

Нові:

Volkswagen ID.4 - 296 од.;

Toyota BZ4X - 64 од.;

BYD Song - 55 од.;

Honda eNS1 - 50 од.;

Volkswagen ID.6 - 48 од.

Вживані: