В поліції опублікували статистику щодо кількості постанов, виписаних за керування транспортними засобами в стані сп’яніння.

Про кількість спійманих водіїв напідпитку повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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128 992 протоколи за керування транспортними засобами в стані сп’яніння склали поліцейські за 10 місяців 2023 року.

Варто нагадати, що ст. 130 КУпАП — не лише про керування в стані алкогольного сп’яніння, а і про:

керування транспортними засобами в стані наркотичного чи іншого сп’яніння,

керування транспортними засобами під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції,

передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів,

відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Яка відповідальність за керування в стані сп’яніння?