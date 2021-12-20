Начальник поліції Києва Іван Вигівський розповів в інтерв’ю виданню РБК-Україна своє бачення способів розв'язання проблем з ДТП.

Питання журналіста стосувалось резонансних ДТП з жертвами. "Цікавить ваше бачення, як вирішити цю проблему? Можливо, жорсткіше контролювати видачу водійських прав?", - запитав журналіст.

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"Практика у нас показує, що і без водійського посвідчення люди часто вчиняють ДТП. Дійсно, безпека дорожнього руху не входить у сферу компетенцій ГУ НП, але моя особиста думка, що мають бути більш жорсткі санкції. Має бути кримінальна відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Можливо, це й звучить дещо не "демократично", але, на жаль, поки в нас таке відбувається, ми маємо якось на це реагувати", - відповів головний поліцейський Києва.