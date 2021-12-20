Начальник полиции Киева Иван Выговский рассказал в интервью изданию РБК-Украина свое видение способов решения проблем с ДТП.

Вопрос журналиста касался резонансных ДТП с жертвами. "Интересно ваше видение, как решить эту проблему? Возможно, жестче контролировать выдачу водительских прав?", – спросил журналист.

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"Практика у нас показывает, что и без водительского удостоверения люди часто совершают ДТП. Действительно, безопасность дорожного движения не входит в сферу компетенций ГУ НП, но мое личное мнение, что должны быть более жесткие санкции. Должна быть уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, это и звучит несколько не "демократично", но, к сожалению, пока у нас такое происходит, мы должны как-то на это реагировать", – ответил главный полицейский Киева.