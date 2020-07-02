В четверг, 2 июля, Владимир Зеленский подписал закон об отмене уголовной ответственности за вождение авто в нетрезвом состоянии, который вступил в действие накануне.

Об этом говорится на странице закона на сайте Верховной Рады. Законопроект об уголовной ответственности был принят еще осенью 2018 и должен был вступить в силу с 1 января 2020 года, но парламент отложил на 6 месяцев, до 1 июля.

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Уголовную ответственность предусматривало не только нетрезвое вождение, но и допуск за руль пьяного водителя, отказ водителя пройти медосмотр на степень опьянения, употребление алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра.

МВД выступило за возвращение нормы о вождении автомобиля в состоянии опьянения обратно в административную плоскость, аргументируя это тем, что криминализация нетрезвого управления может заблокировать работу патрульной полиции.

В результате 17 июня 2020-го парламент принял закон №3314, которым уголовная ответственность отменяется. Однако по состоянию на 1 июля президент его не подписал и формально в действие вступил законопроект об уголовной ответственности, который теперь будет действовать до публикации закона о его отмене.

В Украине законы не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица, следовательно пойманные на протяжении последних двух дней на нетрезвом вождении водители имеют шансы избежать ответственности .

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