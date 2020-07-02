У четвер, 2 липня, Володимир Зеленський підписав закон про скасування кримінальної відповідальності за кермування авто в нетверезому стані, який вступив в дію напередодні.

Про це йдеться на сторінці закону на сайті Верховної Ради. Законопроект про кримінальну відповідальність був прийнятий ще восени 2018 і повинен був вступити в силу з 1 січня 2020 року, але парламент відклав це на 6 місяців, до 1 липня.

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Кримінальну відповідальність передбачало не тільки нетверезе кермування, а й допуск за кермо п'яного водія, відмова водія пройти медогляд на ступінь сп'яніння, вживання алкоголю водієм після ДТП, зупинки поліцією і до медогляду.

МВС виступило за повернення норми про водіння автомобіля в стані сп'яніння назад в адміністративну площину, аргументуючи це тим, що криміналізація нетверезого кремування може заблокувати роботу патрульної поліції.

В результаті 17 червня 2020-го парламент ухвалив закон №3314, яким кримінальна відповідальність скасовується. Однак станом на 1 липня президент його не підписав і формально в дію вступив законопроект про кримінальну відповідальність, який тепер буде діяти до публікації закону про його скасування.

В Україні закони не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, отже спіймані впродовж останніх двох днів на нетверезому кермуванні водії мають шанси уникнути відповідальності .

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