В полиции опубликовали данные о количестве постановлений, выписанных за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

О количестве пойманных пьяных водителей сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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128 992 протокола за управление транспортными средствами в состоянии опьянения составили полицейские за 10 месяцев 2023 года.

Следует напомнить, что ст. 130 КУоАП – не только об управлении в состоянии алкогольного опьянения, но и о:

управление транспортными средствами в состоянии наркотического или иного опьянения,

управление транспортными средствами под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции,

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под влиянием таких лекарственных препаратов,

отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком осмотра состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Какая ответственность за управление в состоянии опьянения?