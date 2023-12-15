Названы самые популярные в Украине электромобили из Китая.
В ноябре украинцы приобрели 1,1 тыс. электромобилей, изготовленных в КНР, сообщает Укравтопром.
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Это четверть из всех электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине в течение прошлого месяца. Из этого количества 65% новых и 35% подержанных. Самыми популярными моделями были:
Новые:
- Volkswagen ID.4 – 296 ед.;
- Toyota BZ4X – 64 ед.;
- BYD Song - 55 ед;
- Honda eNS1 – 50 ед.;
- Volkswagen ID.6 - 48 ед.
Бывшие в употреблении:
- Volkswagen ID.4 – 155 ед.;
- Toyota BZ4X – 33 ед.;
- Volkswagen ID.6 – 24 ед.;
- BYD Song - 24 ед;
- Honda eNS1 – 19 ед.