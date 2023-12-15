Названы самые популярные в Украине электромобили из Китая.

В ноябре украинцы приобрели 1,1 тыс. электромобилей, изготовленных в КНР, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Сколько водителей под хмельком поймала полиция в 2023 году: статистика

Это четверть из всех электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине в течение прошлого месяца. Из этого количества 65% новых и 35% подержанных. Самыми популярными моделями были:

Новые:

Volkswagen ID.4 – 296 ед.;

Toyota BZ4X – 64 ед.;

BYD Song - 55 ед;

Honda eNS1 – 50 ед.;

Volkswagen ID.6 - 48 ед.

Бывшие в употреблении: