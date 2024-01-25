Компания Tesla планирует запустить новую линейку доступных электромобилей. Ожидается, что первый из них попадет в автосалоны уже через два года.

Как заявил генеральный директор Tesla Илон Маск, линейка малолитражных автомобилей Tesla должна выйти во второй половине 2025 года, учитывая любые возможные задержки. Это первый случай за много лет, когда Tesla публично прокомментировала время появления новой линейки автомобилей.

Читайте также: Эксперты прогнозируют, что в 2024 году Tesla столкнется с рядом трудностей

Сейчас о будущих "бюджетных" автомобилях от Tesla известно немного. Линейка авто "следующего поколения" Tesla будет содержать две модели, которые будут меньше и доступнее седана Model 3 и SUV Model Y, а затем к ней присоединятся и другие типы авто. Эксперты оценивают, что электромобили будут стоить менее 25 000 долларов США. По данным Reuters, первым увидит свет "компактный кроссовер" - более доступная версия Tesla Model Y.

Неофициальный рендер будущего бюджетного седана от Tesla

Tesla подтвердила, что строительство новых моделей будет стоить вдвое меньше, чем Model 3, благодаря новому инновационному процессу производства. Инновационный метод сборки авто, который вводит Tesla, представляет собой метод модульных конструкций.

Также интересно: Tesla Cybertruck снова протестировали: результат мог бы быть лучше

Вместо того чтобы сначала собирать кузов транспортного средства, а затем устанавливать интерьер и аккумулятор, Tesla говорит, что секции автомобиля (передняя, задняя, боковые стороны и салон) сначала будут собираться как полные узлы, а затем их будут собирать вместе.

Пример модульной сборки, который планирует ввести Tesla

Илон Маск в своей речи заявил, что компания планирует ввести новую производственную линию на заводе вблизи штаб-квартиры Tesla в Остине, чтобы инженеры компании могли контролировать производственную линию, прежде чем расширить производство на других заводах.

"Это будет сложная производственная линия... но я уверен, что как только она начнется, она будет на голову выше любой другой производственной технологии, которая существует где-либо в мире. Это следующий уровень. Трудно сказать, каким будет объем производства в следующем году, мы не собираемся делать никаких прогнозов по этому поводу, но вполне вероятно, что мы начнем производство в 2025", — сказал Илон Маск.

Читайте также: Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в Европе

По данным Reuters, Tesla прогнозирует "еженедельный объем производства 10 000 автомобилей". Ходят слухи, что инженеры американского автомобильного гиганта разобрали Honda Civic, чтобы изучить, "как делать более дешевые автомобили".