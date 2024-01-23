Эксперты американского финансового гиганта Morgan Stanley привели 7 причин, почему компании Tesla стоит начать переживать за свое будущее, ведь следующий год может стать для компании настоящим вызовом.

По словам аналитика Morgan Stanley Адама Джонаса, генеральный директор Tesla Илон Маск столкнется с целым рядом препятствий в 2024 году, поскольку мировой рынок электромобилей демонстрирует признаки смягчения. Джонас изложил семь причин, из-за которых Маск должен волноваться в преддверии 2024 года.

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Снижение цен

В 2023 году Tesla сохранила преимущество над своими конкурентами, снизив средние цены на электромобили. Приближаясь к четвертому кварталу 2023 года, рентабельность Tesla все еще опережала своих конкурентов, хотя разрыв начал сокращаться. Сейчас китайская BYD начала опережать Tesla по объему реализованных авто, что может стать большой проблемой для американского бренда в следующем году.

Уменьшение стимулов электромобилей правительствами стран

У Tesla быстро заканчиваются государственные программы стимулирования потенциальных покупателей, особенно в США. В начале этого месяца список транспортных средств, которые имеют право на получение налоговых льгот до 7500 долларов, сократился лишь до 13 автомобилей, из которых лишь три являются моделями Tesla.

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Джонас и его команда, которые остаются положительными по акциям Tesla с новой целевой ценой в 345 долларов, ожидают, что в других странах будет больше подобных откатов.

Низкая стоимость электромобилей на вторичном рынке

Сочетание скидок и государственных стимулов, которые помогли Tesla сохранить лидерство на рынке электромобилей в этом году, вероятно, окажет долгосрочное негативное влияние на ценообразование бренда. Электромобили Tesla уже имеют одну из худших цен в автомобильной промышленности при перепродаже.

Tesla теряет приверженность среди покупателей автопарков

Недавно компания стала жертвой того, что покупатели автопарков отказываются от обязательств по электромобилям. Компания по аренде автомобилей Hertz, которая сначала подняла много шума из-за своего партнерства с Tesla, заявила, что продаст треть своего глобального парка электромобилей и заменит эти транспортные средства автомобилями с ДВС.

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Подобное решение приняла компания SIXT, которая выбрала закупить 250 000 автомобилей от Stellantis, а не от Tesla. Это создает проблемы для объемов продаж электромобилей Tesla.

Политические риски на президентских выборах 2024 года в США

Электротранспорт четыре года пользовался государственной поддержкой и стимулами под руководством администрации Байдена, которая сначала укрепила приверженность отрасли к автомобилям с питанием от аккумуляторов. Однако предстоящий реванш между Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом заставляет инвесторов волноваться относительно будущей поддержки стимулов Байдена по чистой энергии.

"Любая потенциальная отмена стимулов для электромобилей станет препятствием для темпов внедрения электромобилей", - написал Джонас.

Производственные мощности в Китае

Дисбаланс спроса и предложения на электромобили, похоже, может поразить Китай в этом году после окончания некоторых ключевых местных мер стимулирования, написал Джонас. Этот дисбаланс уже наблюдается в меньших масштабах в США.

Замедление экспорта электромобилей из Китая



В связи с проблемой избыточных мощностей Китая, в этом месяце правительство страны заявило, что сдержит экспорт электромобилей и прекратит их "слепое" производство.

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Кстати, Джонас также указал на слухи о том, что клиенты возвращаются к автомобилям с ДВС и отказываются от электромобилей, тогда как заинтересованные покупатели электромобилей начинают интересоваться подержанными электромобилями.