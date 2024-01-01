Огромный автозавод Giga Shanghai выпускает автомобили Tesla со скоростью света. На аэрофотосъемке, загруженной на YouTube, видно, что большое количество транспортных средств стоит на стоянке в Южном порту Шанхая. Партия включает тысячи Tesla, готовых к отправке в страны Азии и Европы.

Одна смена работников на заводе Giga Shanghai выпускает примерно 2000 автомобилей в неделю. При этом Model Y производится вдвое больше, чем Model 3. Обновленная Model Y, которая все еще находится на стадии разработки, также увидит свет там.

Видео с беспилотника, снятое оператором дрона Ву Ва, показывает тысячи Tesla, готовые к доставке по всему миру. Кроме того, в момент облета Южного порта Шанхая происходила загрузка автовоза.

Также интересно работник завода Tesla пострадал от робота

Автомобили, готовы к отгрузке, имеют правый руль. Поэтому они не сделаны для Австралии, Новой Зеландии или Великобритании. Скорее всего, они направляются в Европу.

Корабль, на который грузят электромобили, отправится из порта в Шанхае 8 января. Когда они прибудут к месту назначения, неизвестно.

Количество транспортных средств, поставленных на местный рынок, также соответствует высоким ожиданиям Илона Маска. Более 60 000 Tesla добрались до своих новых владельцев в Китае в декабре, перед Рождеством. Американский автопроизводитель планирует продажи в 1,8 миллиона автомобилей в 2023 году. Вероятно, остались считанные дни до того, чтобы узнать, достигнут ли они этого рубежа.

Giga Shanghai является крупнейшим автомобильным заводом Tesla. Это также первая и, на данный момент, единственная фабрика, которая производит новое поколение Tesla Model 3, ведь производственный центр во Фремонте готов начать их выпуск где-то в первом квартале 2024 года. Ориентировочная годовая мощность завода по производству автомобилей составляет более 950 тыс.

Компания Tesla начала строительство Giga Shanghai в декабре 2018 года, а через год начала выпускать Tesla Model 3. Первые 15 автомобилей с Giga Shanghai были доставлены 30 декабря 2019 года работникам завода. Первые китайские клиенты получили свою новую Model 3 7 января 2020 года.

Tesla в Южном порту Шанхая, загружают на корабль Фото: Wu Wa | YouTube

Giga Shanghai является уникальным в китайском автомобилестроении. Это единственный производственный центр, который полностью принадлежит и управляется иностранным автопроизводителем, а не совместным предприятием с китайской компанией. Это был первый случай, когда правительство Китая разрешило такой шаг.

Напомним, что Tesla построит в Китае еще и завод аккумуляторов.