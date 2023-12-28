Кроссовер Tesla Model Y, который является самой популярной моделью американского производителя, ожидает комплексное обновление, похожее на его меньшего брата, Model 3.

Согласно источнику, на который ссылается Bloomberg, рестайлинговый электрический кроссовер начнет производиться на китайском заводе Tesla Shanghai Gigafactory ближе к середине 2024 года с "очевидными изменениями экстерьера и интерьера".

Слухи об обновлении Model Y под кодовым названием "Project Juniper" возникли в начале этого года. Новая информация добавляет несколько деталей и подтверждает, что производство начнется в следующем году.

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Источники Bloomberg утверждают, что Shanghai Gigafactory будет закрыт примерно на неделю во время новогодних каникул для частичной модернизации, с дополнительными корректировками сборочных линий, которые планируется ближе к массовому производству.

Еще в октябре сделанная в Китае Model Y получила небольшое обновление, которое включало новый дизайн колес, световую полосу RGB на приборной панели, новый текстиль для панели приборов и некоторые другие характеристики по сравнению с предварительно обновленной моделью. Однако это лишь небольшие усовершенствования, которые Tesla внедряла в течение многих лет.

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Галерея: Tesla Model Y 2021 года



Большое обновление под названием "Project Juniper", должно быть более масштабным, подобным тому, через который прошла Model 3. Это означает новое лицо, обновленный интерьер и много других улучшений под кузовом.

Model Y была представлена в 2019 году, а поставки начались в 2020 году, поэтому до обновления машине будет около пяти лет. Хотя Model 3, которая создана на той же платформе, что и модель Y, получила рестайлинг через семь лет после презентации.

Несмотря на то, что кроссовер популярнее седана, обновлять его раньше имеет смысл. Tesla хочет продать как можно больше автомобилей, и рестайлинг кроссовера может помочь ей в этом. Model S и Model X также получили небольшие улучшения несколько лет назад, но основной спрос сейчас – на более доступные Model Y и Model 3.