Кросовер Tesla Model Y, який є найпопулярнішою моделлю американського виробника, очікує комплексне оновлення, схоже на його меншого брата, Model 3.

Згідно з джерелом, на яке посилається повідомляє Bloomberg, рестайлінговий електричний кросовера почне вироблятись на китайському заводі Tesla Shanghai Gigafactory ближче до середини 2024 року з «очевидними змінами екстер’єру та інтер’єру».

Чутки про оновлення Model Y під кодовою назвою «Project Juniper» виникли на початку цього року. Нова інформація додає кілька деталей та підтверджує, що виробництво почнеться наступного року.

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Джерела Bloomberg стверджують, що Shanghai Gigafactory буде закрито приблизно на тиждень під час новорічних канікул для часткової модернізації, з додатковими коригуваннями складальних ліній, які планується ближче до масового виробництва.

Ще в жовтні зроблена в Китаї Model Y отримала невелике оновлення, яке включало новий дизайн коліс, світлову смугу RGB на приладовій панелі, новий текстиль для панелі приладів і деякі інші характеристики порівняно з попередньо оновленою моделлю. Однак це лише невеличкі вдосконалення, які Tesla впроваджувала протягом багатьох років.

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Галерея: Tesla Model Y 2021 року



Велике оновлення під назвою «Project Juniper», має буде масштабнішим, подібним до того, через який пройшла ​​Model 3. Це означає нове лице, оновлений інтер’єр і багато інших покращень під кузовом.

Model Y була представлена ​​в 2019 році, а поставки почалися у 2020 році, тому до оновлення машині буде близько п’яти років. Натомість Model 3, яка створена на тій же платформі, що й модель Y, отримала рестайлінг через сім років після презентації.

Зважаючи на те, що кросовер популярніший за седан, оновлювати його раніше має сенс. Tesla хоче продати якомога більше автомобілів, і рестайлінг кросовера може допомогти їй у цьому. Model S і Model X також отримали невеликі покращення кілька років тому, але основний попит зараз – на більш доступних Model Y і Model 3.