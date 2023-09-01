Оновлена Tesla Model 3 стала більш аеродинамічною та отримала багато нового внутрішнього обладнання. Орієнтовний запас ходу за WLTP – 678 км.

Через шість років і рекордних продажів у два мільйони одиниць, проданих у всьому світі, Tesla подарувала Model 3 нове життя завдяки естетичним покращенням та більшому асортименту оновлених функцій. Після фанатичного публічного дискурсу навколо численних шпигунських знімків і припущень нова Model 3 може стати одним із найбільш очікуваних електромобілів року.

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Оновлена Model 3 стала більш виточеною, має оновлений дизайн передньої та задньої частини та новий інтер’єр. Tesla заявила, що покращила свою аеродинаміку, щоб збільшити запас ходу та зменшити опір і шум вітру. Поки що оновлення прийшли лише до європейських задньопривідних і далекобійних (LR) версій.

Оновлений дизайн

Передня частина стала гострішою, ніж раніше, з чіткішими лініями, оновленим корпусом фари та новими фірмовими світлодіодними денними ходовими вогнями. Складка на краю капота, яка раніше звужувалась під фарами, тепер стала набагато гострішою та простягається до крил.

Силует залишився ідентичним, а задня частина має помітні задні ліхтарі у формі букви С, а тепер між ліхтарями вказано Tesla, замінивши логотип. Дизайн колеса з кількома спицями також є новим. Бренд додає два нові кольори: Ultra Red і Stealth Gray.

Розміри залишаються майже незмінними, але Model 3 тепер довша — 4720 міліметрів), а висота менша — 1441 мм. Дорожній просвіт зменшився та складає 138 мм.

Більший діапазон

Орієнтовний запас ходу WLTP для оновленої моделі 3 із заднім приводом і 18-дюймовими колесами становить 344 милі (554 кілометри), тоді як для варіанту LR достатньо 421 милі (678 км). Це приблизно на 11-12 відсотків більше від дальності ходу WLTP поточної моделі. Зауважте, що показники EPA суттєво відрізнятимуться для електричного седана зі специфікацією США.

З додатковими 19-дюймовими колесами «Nova» 3 із заднім приводом проїде 319 миль (513 км) на одній зарядці за циклом WLTP, тоді як версія LR розрахована на 391 милю (629 км). Показники продуктивності, здається, залишилися незмінними: час розгону до сотні становить 6,1 секунди для задньопривідної моделі та 4,4 секунди для повнопривідного варіанту LR.

Більше функцій

Інтер’єр Model 3 тепер виглядає інакше. Він має об’ємний дизайн із «огортаючою архітектурою» з алюмінію та тканини. Нове навколишнє освітлення охоплює всю кабіну. Бренд стверджує, що в салоні стало тихіше завдяки акустичному склу та покращеним звукоізоляційним матеріалам.

Всередині більше цифрової нерухомості. 15,4-дюймовий центральний екран такого ж розміру, але має тонкі рамки для більшої корисної площі екрана. Також є новий 8,0-дюймовий задній дисплей із вбудованими елементами керування кліматом, вентиляцією та інформаційно-розважальною системою. Tesla замінила важелі, встановлені на колонках, на елементи керування, встановлені на кермі, як у Model S і Model X.

Покупці моделі LR тепер зможуть насолоджуватися музикою з 17 динаміків, на три більше, ніж раніше, з двома сабвуферами та двома підсилювачами. RWD отримає дев'ять динаміків, один сабвуфер і один підсилювач. Tesla також заявляє про більш потужний мікрофон для покращення якості зв’язку.

Доступність

Поставки оновленої Model 3 почнуться наприкінці жовтня в Європі та на Близькому Сході. Ми очікуємо, що незабаром Tesla оголосить подробиці про північноамериканську модель та її доступність.

Кілька звітів свідчать про те, що виробництво оновленої моделі Model 3 вже триває на Gigafactory Shanghai, яка є найбільшим виробником електромобілів Tesla та глобальним експортним центром. Північноамериканська версія, ймовірно, буде виготовлена в США на заводі марки у Фремонті в Каліфорнії.