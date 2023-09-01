Обновленная Tesla Model 3 стала более аэродинамической и получила много нового внутреннего оборудования. Ориентировочный запас хода по WLTP – 678 км.

Через шесть лет и рекордные продажи в два миллиона единиц, проданных по всему миру, Tesla подарила Model 3 новую жизнь благодаря эстетическим улучшениям и большему ассортименту обновленных функций. После фанатичного публичного дискурса вокруг многочисленных шпионских снимков и предположений, новая Model 3 может стать одним из самых ожидаемых электромобилей года.

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Обновленная Model 3 стала более утонченной, имеет обновленный дизайн передней и задней части и новый интерьер. Tesla заявила, что улучшила свою аэродинамику, чтобы увеличить запас хода и снизить сопротивление и шум ветра. Пока обновления пришли только к европейским заднеприводным и дальнобойным (LR) версиям.

Обновленный дизайн

Передняя часть стала острее, чем раньше, с более четкими линиями, обновленным корпусом фары и новыми фирменными светодиодными дневными ходовыми огнями. Складка на краю капота, которая раньше сужалась под фарами, теперь стала гораздо острее и простирается до крыльев.

Силуэт остался идентичным, а задняя часть имеет заметные задние фонари в форме буквы С, а теперь между фонарями указан Tesla, заменив логотип. Дизайн колеса с несколькими спицами также новый. Бренд добавляет два новых цвета: Ultra Red и Stealth Gray.

Размеры остаются почти неизменными, но Model 3 теперь длиннее – 4720 миллиметров), а высота меньше – 1441 мм. Дорожный просвет снизился и составляет 138 мм.

Больший диапазон

Ориентировочный запас хода WLTP для обновленной модели 3 с задним приводом и 18-дюймовыми колесами составляет 344 мили (554 км), тогда как для варианта LR достаточно 421 мили (678 км). Это примерно на 11-12 процентов больше дальности хода WLTP текущей модели. Обратите внимание, что показатели EPA будут существенно отличаться для электрического седана со спецификацией США.

С дополнительными 19-дюймовыми колесами Nova 3 с задним приводом проедет 319 миль (513 км) на одной зарядке по циклу WLTP, тогда как версия LR рассчитана на 391 миль (629 км). Показатели производительности, кажется, остались неизменными: время разгона до сотни составляет 6,1 секунд для заднеприводной модели и 4,4 секунд для полноприводного варианта LR.

Больше функций

Интерьер Model 3 сейчас смотрится по другому. Он имеет объемный дизайн с «окружающей архитектурой» из алюминия и ткани. Новое окружающее освещение охватывает всю кабину. Бренд утверждает, что в салоне стало тише благодаря акустическому стеклу и улучшенным звукоизоляционным материалам.

Внутри больше цифровой недвижимости. 15,4-дюймовый центральный экран такого же размера, но имеет тонкие рамки для более полезной площади экрана. Также есть новый задний 8,0-дюймовый дисплей со встроенными элементами управления климатом, вентиляцией и информационно-развлекательной системой. Tesla заменила рычаги, установленные на колонках, элементами управления, установленными на руле, как у Model S и Model X.

Покупатели модели LR теперь смогут наслаждаться музыкой из 17 динамиков, на три больше чем раньше, с двумя сабвуферами и двумя усилителями. RWD получит девять динамиков, один сабвуфер и усилитель. Tesla также заявляет о более мощном микрофоне для улучшения качества связи.

Доступность

Поставки обновленной Model 3 начнутся в конце октября в Европе и Ближнем Востоке. Мы ожидаем, что скоро Tesla объявит подробности о североамериканской модели и ее доступности.

Несколько отчетов свидетельствуют о том, что производство обновленной модели Model 3 уже идет на Gigafactory Shanghai, которая является крупнейшим производителем электромобилей Tesla и глобальным экспортным центром. Североамериканская версия, вероятно, будет изготовлена в США на заводе марки во Фремонте в Калифорнии.