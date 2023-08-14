Списанный электромобиль появился в личной учетной записи и еще за тридевять земель - аж в Украине.

Информацию об удивительной реинкарнации избитой и сданной по условиям страхового соглашения на металлолом машины ее владелец увидел через некоторое время, когда вошел в свой аккаунт совсем по другой причине. Сначала Джей Яроу (Jay Yarow), вице-президент телеканала CNBC, не поверил своим глазам, но это было правдой.

Это действительно была его Tesla Model X. Она попала в аварию в конце 2022 года, после чего ее списали. Доверившись страховой компании, он был уверен, что машину утилизируют. Однако ее восстановили не только физически, но и в цифровом формате. Его Model X попала в Украину вместе с активными учетными данными для входа в приложение, которые все еще оставались доступными и бывшему владельцу.

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Даже переданная страховой компании на списание разбитая машина несет на себе много информации о владельце. Фото: bid.cars

Яроу получил уведомление о том, что его бывший автомобиль снова появился в сети с использованием его личных учетных данных. Это дало возможность точно определить ее местонахождение – юг Украины. А что в Украине, спросите? Там новый владелец оказался поклонником музыки Дрейка, слушал его песни через Spotify в аккаунте бывшего владельца.

Tesla Model X исполнительного редактора CNBC Джея Яроу, которую «тотализировали» в США в конце прошлого года. Фото: Джей Яроу / CNBC

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Для американца это стало шоком, поэтому его сообщение в соцсети X (ранее известной как Twitter) вызвало большой интерес, получив на момент подготовки Авто24 этой информации более 22,7 миллионов просмотров. И это через четыре дня со времени публикации.

Из приложений в личных учетных данных бывший владелец получил нынешнее место эксплуатации сданного на лом и списанного страховой компанией автомобиля Tesla Model X. Скриншот Авто24 со страницы Jay Yarow

Компания CNBC углубилась в этот вопрос и обнаружила, что Model X Джея Яроу после ремонта была выставлена на аукционе Copart, продана там и вывезена в Украину. Наверное, для американцев это новость, но в Украине таким образом появилось почти 90% "Тесл" и "Лифов".

Другой предыдущий владелец Tesla столкнулся с подобной ситуацией, получив уведомление об обновлении прошивки своей списанной Model S, неожиданно оказавшейся тоже в Украине.

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Конечно, в продаже битых машин со страховых аукционов нет ничего противозаконного. Однако у бывших владельцев беспокойство вызывает значительное количество данных и личной информации, хранящейся в автомобиле даже после аварии.

Вполне вероятно, что автомобиль с автокладбища где-то в Филадельфии завтра законно может оказаться в Украине с подробными личными данными бывшего владельца, в т.ч. частного характера, с его музыкальными предпочтениями или посещением каких-либо цифровых ресурсов, а то и с деловой или интимной перепиской. Фото: bid.cars

Эксперты уверены, что эта проблема присуща не только автомобилям Tesla, а всем современным машинам, хранящим такие данные в своих информационно-развлекательных системах, имеющих онлайн-сервисы.

Кстати, подобная ситуация может наблюдаться с неисправными смартфонами и ноутбуками, хранящими учетные данные начального пользователя, файлы и историю просмотра, если их не стереть должным образом перед передачей другому лицу.

Нажимая на желаемый ресурс в информационно развлекательных системах или деловых онлайн-сервисах, автовладелец каждый раз оставляет долю персональных данных. Фото: ultracharged.co

Теперь бывшие владельцы автомобилей и страховщики задумались над охраной тайны личных данных, поскольку они хранятся, даже если пользователь выходит из своих аккаунтов. Один из вариантов эксперты видят в реализации упрощенного метода дистанционного выполнения, своего рода "сброс к заводским настройкам". Это позволит бывшим владельцам полностью "отвязаться" от своих бывших транспортных средств или устройств.

Существует также альтернативная мера пресечения, которая может вылиться в установление новых правил, обязывающих страховые компании, аукционные платформы и автосвалки удалять старые данные из систем автомобиля. Однако это предложение может оказаться сложным, поскольку в случае разбитых автомобилей с нерабочими аккумуляторами и поврежденными экранами процесс требует значительного количества времени и усилий.



Ваша частная переписка станет доступной другой после перепродажи автомобиля или в случае его кражи. Итак, при продаже сбрасывайте электронику до заводских настроек. Фото: metamorworks/Shutterstock