В воскресенье Tesla озвучила итог работы во втором квартале 2023 года: автопроизводитель с апреля по июнь поставил в продажу более 466 000 электромобилей.

Это выше предыдущего рекорда Tesla в 422 000 автомобилей, которого бренд достиг в первом квартале с января по март 2023 года.

В своем официальном отчете компания подчеркнула, что 466 140 изготовленных автомобилей – это гораздо больше, чем планировалось и ожидалось.

Model 3 и Model Y по-прежнему являются основой продуктовой линейки, но Model S и Model X, похоже, возобновились после обновления продукта два года назад.

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Нынешний успех обусловлен снижением цены на рынках США, Великобритании и Китая, что позволило конкурировать с известными производителями и перетянуть на себя новых покупателей.

Теперь Илон вернул себе титул самого богатого человека в мире, сместив с первого места главу предметов роскоши LVMH Бернара Арно.

Благодаря этому собственный капитал Маска вырос до 192 миллиардов долларов – рост стоимости компании по производству электромобилей Tesla вывел главу компании в рейтинг самого богатого человека мира.

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В общей сложности Tesla поставила в первой половине 2023 года 888 000 автомобилей. Запланированную на 2023 год программу выпуска 1,8 миллиона автомобилей компания все-таки должна выполнить: для достижения цели осталось изготовить чуть менее одного миллиона машин.

Вот такой зачетный итог имеет Tesla по результатам второго квартала 2023 года.