В неділю Tesla озвучила підсумок роботи у другому кварталі 2023 року: автовиробник з квітня по червень поставив у продаж понад 466 000 електромобілів.

Це вище за попередній рекорд Tesla в 422 000 автомобілів, якого бренд досяг у першому кварталі з січня по березень 2023 року.

У своєму офіційному звіті компанія підкреслила, що 466 140 виготовлених автомобілів значно більше, ніж планувалося та очікувалося.

Model 3 і Model Y, як і раніше, є основою продуктової лінійки, але й Model S і Model X, схоже, відновилися після оновлення продукту два роки тому.

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Нинішній успіх обумовлений зниженням ціни автівок на ринках США, Великобританії та Китаю, що дозволило конкурувати з відомими виробниками і перетягнути на себе нових покупців.

Тепер Ілон повернув собі титул найбагатшої людини в світі, змістивши з першого місця главу предметів розкоші LVMH Бернара Арно.

Завдяки цьому власний капітал Маска виріс до 192 мільярдів доларів – зростання вартості компанії з виробництва електромобілів Tesla вивело главу компанії в рейтинг найбагатшої людини світу.

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Загалом Tesla поставила у першій половині 2023 року 888 000 автомобілів. Отож, заплановану на 2023 рік програму випуску 1,8 мільйона автомобілів компанія все-таки повинна виконати: для досягнення мети лишилося виготовити трохи менше одного мільйона машин.

Ось такий заліковий підсумок має Tesla за результатами другого кварталу 2023 року.